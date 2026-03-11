アニメ「タッチ」の浅倉南役などで知られる声優の日郄のり子（63）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を生観戦したことを明かした。

「#WBC 現地で観戦してきました！」とつづり、日本代表のユニホーム姿の写真を投稿。「予選全勝 凄い凄いっ」と大興奮だった。

チェコ戦の試合前にロックバンド「B'z」の稲葉浩志がNetflix大会応援ソング「タッチ」を熱唱したことに触れ、「稲葉さんの『タッチ』も生で聴けて感動しました〜」と喜んだ。

この投稿に「南ちゃん！！」「南ちゃんが東京ドームに居た！！」「南を決勝ラウンドへ連れてって！ってことか〜」「南さんも稲葉さんの『タッチ』生で聴いたのね」などの声が寄せられた。

さらに、日郄が着ているユニホームの背番号「23」に注目する声も。背番号「23」は森下翔太外野手（25＝阪神）。日郄は阪神ファンとして知られている。「日郄のり子さんが森下のユニをお召しに！」「森下ファン？」「さすが阪神ファン」などの声も寄せられた。