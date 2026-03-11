「地震は大金を得るチャンス」

震災時、崩れた家屋から家電やタイヤを持ち去る者たちがいる。能登、熊本、東日本……。大災害の陰で繰り返されてきた“火事場泥棒”と便乗詐欺の実態とは何か？

震災後の街で何が起きていたのかを、ノンフィクション作家で社会学者の廣末登氏の新刊『ヤクザが消えた裏社会』（筑摩書房）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



能登半島地震の際に、被害を受けたと見られる珠洲市の住宅 ©getty

地震大国・日本

日本は大きな地震が絶えません。たとえば阪神淡路大震災（1995年1月17日）、新潟県中越沖地震（2007年7月16日）、東日本大震災（2011年3月11日）、熊本地震（2016年4月14日）、能登半島地震（2024年1月1日）などは大きな地震として印象に残っている人が多いかもしれません。

中でも、阪神淡路大震災は、戦後はじめて都市が大規模に崩壊する地震でした。たまたま関西に出張した折に、筆者が見た家屋倒壊の光景は、目に焼き付いて離れません。

『防災白書平成7年版』「阪神・淡路大震災について（確定報）」（消防（2006））によると、「この地震は、内陸で発生した、いわゆる直下型地震である。破壊した断層付近で非常に大きな揺れを生じ、神戸市を中心とした阪神地域および淡路島北部で甚大な被害を受けた」とあります。

2006年の確定報で死者6434名、行方不明者3名、負傷者43792名と報告されているように深刻な被害状況でした。住家については、約10万棟以上が全壊、半壊は14万棟以上。埠頭の沈下、山陽新幹線の高架橋等の倒壊・落橋、阪神高速道路等の27路線36区間について通行止めになるなど交通設備にも甚大な被害が発生しました。当然、水道、下水、ガス、電気などのライフラインにも大きな障害が発生しました。震災で荒廃した都市の惨状が目に浮かびます。

さらに震災と聞いて心配になるのがどさくさ紛れの火事場泥棒や各種犯罪です。

被災者の財産を狙う「火事場泥棒」

『警察白書1995年版』によると「被災地域においては、人命救助や交通規制に大量の人員が必要となり、警察力が手薄になることから、震災に便乗した火事場泥棒等の犯罪の多発が懸念された」とあります。当時も、震災直後の1月18日から、多くの警察官が被災地の後方治安活動のために兵庫県に派遣され2交替制で犯罪の検挙、警戒にあたりました。そのおかげもあり白書には「全体としては例年に比較して平穏に推移した」とあります。

一方、東日本大震災における被災者は、自宅の損壊等の被害に加え、窃盗被害にも苦しみました。流された貴重品の奪取や自販機荒らし、コンビニや商店のガラスを割っての食料品窃盗、避難所不在の民家からの現金・貴金属の盗難、壊れた車からのガソリン抜き取りなどが相次ぎました。こうした被害を受け、警察や消防団は、不審者への声かけや車両の身分証確認を行い、防止に努めました。

河北新報によると、東日本大震災後26日間で窃盗被害は約290件、総額1億円に上ったとあります。また、震災直後は、偽ブランド品をチャリティーと偽って販売する便乗商法も摘発されました。

熊本地震では「大金を得るチャンス」と考えた会社員らによる火事場泥棒が発生。能登半島地震でも、全壊住宅からエアコンやタイヤが盗まれ、報告書には空き巣や避難所での置き引きなど43件が確認されたとあります。さらにリフォーム詐欺や義援金を装う不審電話・訪問などの便乗詐欺も報告され、国民生活センターが警戒をよびかけるに至りました。

阪神淡路大震災に比べて、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震では、火事場泥棒や震災後の詐欺などの報道が多いように見られます。

これは、一概には言えませんが、阪神淡路大震災の時は、行政よりも早く山口組が救援活動をおこなったことが影響しているのかもしれません。

