支配下契約が発表された阪神・嶋村麟士朗捕手（22）が11日の西武とのオープン戦の試合前に甲子園球場内で「甲子園のお立ち台に立てるように頑張りたい」と喜びの会見を行った。契約金1000万円、年俸420万円（いずれも金額は推定）。背番号は「128」から「85」に変更となった。

「まずはホッとしたし、家族を始め、支えてくれたいろんな人に感謝している」と育成からの昇格を果たした嶋村は、練習前に藤川球児監督にも報告。「おめでとう。ここからだよ。ケガのないように」と激励を受けた。

藤川監督とは高知商、独立リーグ高知の後輩でもある。「直属の先輩なので、そういう意味では自分にとって大きな縁もある。もっと監督に認めてもらえるようにレベルの高い選手になっていきたい」と改めて気合を入れた。

「ファンの方にも明るく楽しくプレーしているところを見てほしい。どれだけミスしても、しょげずにやっていきたい。1軍で出場して、ヒットも打ってお立ち台にも立ちたい」

8日の巨人戦で甲子園初本塁打をマークするなど、開幕前哨戦ではここまで打率・545（11打数6安打）と好調をキープ。左打ちの捕手としての持ち味をアピールし、次は開幕1軍に挑戦する。