俳優の伊藤裕一（41）が11日までにXを更新。自身のファンではないSNSユーザーに異例の呼びかけを行った。

伊藤は「日頃応援してくれている（一歩手前の）皆様へ」と宛てた書面で、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、未だ私のファンではない皆様と、『推し』と『ファン』という新たな関係性を築かせていただきたく、ここに謹んでお願い申し上げる次第でございます」と改まって書き出し、「これまでフリー（※皆様の推し枠的な意味で）を貫いてまいりました皆様の温かいご声援（予定）に触れ、私の残りの俳優人生を、どうか皆様と共に歩ませていただけないかと強く決意いたしました」と思いをつづった。

続けて、既存のファンについては「私のファンであります“裕識者”の皆様は、新規参入の皆様に対して驚くほど寛容で、優しさに満ち溢れた平和な生態系を築いております。『古参のファンが怖いのでは・・・』といったご心配には一切及びません」と説明。“未来の新規ファン”に向けて「まずはSNSのフォロー、または心の片隅での密かな応援からのお試し期間でも構いません。どうか皆様の貴重な『推し枠』の末席に、私を迎えてはいただけないでしょうか。まだまだ未熟な私ではございますが、皆様の日常にささやかな笑いと潤いをお届けできるよう、より一層精進して参る所存です。今後とも、伊藤裕一を何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。