「ブレード」回ります

ユニークなアクセサリーを販売している「マルま工房」の公式SNSアカウントが、「耳につけるジェットエンジン」をテーマにしたピアス・イヤリング「耳ェットエン耳ン」を販売予定です。このデザインの精巧性が、SNSで大きな話題を呼んでいます。

【写真】えっ…これがSNSも驚愕「耳ェットエン耳ン」ピアスの全貌です

販売は国内最大級のハンドメイドマーケット「minne」で行われる予定で、価格は1セット5500円。「マルま工房」によると「個人的に好きなエンジンの形をできるだけ細かく再現しました」とのことで、風を受けるとエンジン内のブレードが回転する機構のほか、どんな耳でもエンジン部分が前を向くように、水平方向の角度を自由に調節できる機能などが備わっているとのことです。

この投稿を見たSNSユーザーからは好反応が数多く寄せられ、「やっべえ、久し振りに欲しいものできた」「これは草ちょっとおもろい」「アホすぎて好き」「耳ェットエン耳ンは草すぎる」「やかましいwwww」「ちゃんとタービン回るとか芸が細かすぎるwww」「ロールスロイスみがあって好きw」といったコメントが見られます。