犬にとって散歩が大切な理由

犬の散歩には、大きく3つの効能があります。

運動不足解消

本来、犬は広い平原を走って活動する動物でした。そのため、今でも犬は相当量の運動が必要な体の構造をしています。室内飼育が一般化して運動不足になりがちな生活を送っている犬にとって、散歩は運動不足を解消する大切な機会です。

ストレス解消

外では、車や人混みのざわめき、鳥や虫の声、風が運ぶさまざまなニオイ、土の感触など、室内では味わえないさまざまな刺激を受けられます。五感をフル活用してこれらの刺激を楽しむことで、犬は生き生きとした毎日を送り、ストレスを解消できます。

脳の活性化

刺激の少ない退屈な毎日が続くと、脳はどんどん老化していきます。脳の老化を遅らせるためには、脳を活性化させることが役に立ちます。前述の通り、散歩でたくさんの刺激を受けると脳は活性化され、認知症の予防にも役立つと考えられています。

犬を退屈させない散歩方法

愛犬が退屈せずに散歩を楽しむことで、散歩の効能が十分に発揮されます。犬を退屈させない散歩の具体的な方法について考えてみましょう。

1.複数のコースを用意して適宜変更する

異なる要素を含んだ散歩コースを複数用意し、それをランダムに入れ替えてみましょう。住宅街の舗装道路が多いコース、公園や空き地で土や芝生を歩くコース、不安定な木の根の上を歩くコース、池や川などの水辺コースなどです。

都心にお住まいで、散歩コースにあまりバリエーションがつけられない場合は、いつものコースを反対周りで歩いてみるのもおすすめです。景色が変わるので、犬も楽しめるでしょう。

2.散歩に行く時間帯に合わせてコースを選ぶ

散歩の時間帯によっても、楽しめる散歩コースが変わります。例えば人通りや車の往来が激しい街中は、昼間よりも夜遅い時間の方が歩きやすいでしょう。また公園や神社の境内など、自然を満喫できるコースは早朝が向いているかもしれません。

3.歩調にもバリエーションを加える

いつもと同じ散歩コースでも、のんびりと歩く、少し早足で歩く、走るなどの歩調を変えることで、バリエーションをつけられます。いつも同じ順序で歩調を変えるのではなく、その日の愛犬の様子を見ながら適宜切り替えることで、「次はなんだろう？」と犬も楽しみながら歩くようになるでしょう。

4.休日の有効活用

平日は近所の散歩を満喫し、週末や長期休暇を利用してアウトドアを満喫するのもおすすめです。ドッグランや泊まりがけのキャンプなど、より刺激の多い楽しい運動を取り入れられます。ドッグスポーツも、愛犬には楽しいイベントになるでしょう。

5.雨の日を楽しむ

小雨程度であれば、レインコートを着させての散歩も、いつもと違って楽しい散歩になるかもしれません。雨を極端に嫌う犬や、あまりの悪天候であれば、無理に散歩に出る必要はありません。散歩の代わりとなる引っ張りっこや宝探しゲームなど体や頭、嗅覚などを使うゲームを室内で楽しみましょう。

飽きずに満足させるために押さえておきたいポイント

愛犬に合った運動量を把握する

愛犬に満足してもらうために最も大切なのは、運動量が愛犬に合っていることです。物足りなければ運動不足は解消されず、かえってストレスになるでしょう。逆に運動量が激しすぎると、疲れ切ってしまって散歩を嫌がるようになるかもしれません。散歩から帰宅したら、犬が疲れてうたた寝をしてしまうくらいが、最適な散歩の目安です。

パターン化しない

せっかくさまざまなバリエーションを用意しても、変化の付け方がパターン化してしまうと、結局犬は慣れて退屈してしまいます。パターン化させず、愛犬の様子を見ながらその日の状態に合わせた散歩が選べるように工夫を凝らしましょう。

ながら散歩はしない

時々、散歩の最中にずっとスマホの画面を見ながら歩いている飼い主さんを見かけます。スマホを見ていなくても、愛犬をほとんど見ずに、黙々と歩いているだけという方もいます。

散歩中は、飼い主さんと愛犬の貴重なコミュニケーションタイムです。しかも、一緒に同じ体験ができる絶好のチャンスです。ながら散歩ではなく、しっかりと愛犬と向き合いながら散歩をすることも、犬に散歩を楽しんでもらうための秘訣です。

飼い主自身が散歩を楽しむこと

犬は、飼い主さんのことをよく見ています。そして、飼い主さんの感情をしっかりと察知しています。飼い主さんが義務感から散歩をしていたり、早く終わらせたいと思いながら歩いていたら、犬も散歩を楽しめません。愛犬に散歩を楽しませたいのなら、まずは飼い主さん自身が散歩を楽しむことです。

まとめ

運動不足やストレスが解消でき、脳が活性化されて認知症予防にもなる散歩は、刺激の少ない毎日を送っている犬にとって、とても大切で楽しみなルーティンワークです。しかし、いつも同じで変化のない散歩は、退屈でつまらないものになってしまいます。

散歩の効能が最大限に引き出されるためには、愛犬が楽しみながら散歩できるようにすることが大切です。散歩コース、時間、歩き方などにいくつかのバリエーションを用意し、ランダムに入れ替えながら、飼い主さんと愛犬が一緒に刺激的な散歩を心から楽しめるように工夫を凝らしましょう。