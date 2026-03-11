ウイスキー「碧Ao」 “旅”テーマにプロジェクト　5人が各地から写真で発信　サントリー

世界5大ウイスキーをブレンドした「碧Ao」を昨年12月から全国でリニューアル発売したサントリーでは、これに合わせ“旅”をテーマとした「Be a traveler」プロジェクトを3月6日からスタートした。

旅先で「碧Ao」を楽しめる「Be a traveler BAR」を、Plan・Do・See社が運営するホテルのバーやレストランなどで特別展開。同品をベースに、5種の原酒のいずれか一つをスプレーしたオリジナルカクテルを提供する。ブレンドの奥にある“原酒の個性”がグラスの中で広がり、各国の旅情を思わせるような一杯だ。“旅”をテーマに制作したオリジナルマガジン「Be a traveler Book」やオリジナルコースターも用意した。

またプロジェクトの公式アンバサダー「First traveler」として、山口一郎さん（サカナクション）、くるまさん（令和ロマン）、上田義彦さん（写真家）、田玲雄さん（PORTER CLASSIC代表）、長井短さん（俳優・文筆家）が参画。5人には各地で「碧Ao」を楽しめるカードと、富士フイルムのデジカメ「X half」やスーツケースが提供され、それらを携えて旅先から写真とともに発信する。