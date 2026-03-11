3月10日、保田圭がInstagramを更新した。

保田は、自身のInstagramアカウントにて、「最近『呪術廻戦』が大好きな息子」と切り出した。

続けて、「狗巻棘くんの口の模様を描きたいと言うので お互いに描き合いっこしてたら 楽しくなっちゃった息子」「『両面宿儺の模様も書いて』というので こちらも描き合いっこ！」「すごい顔になった」「#落としやすいようにアイライナー使ったよ」とコメントし、『呪術廻戦』のキャラクター“狗巻棘”と、“両面宿儺”の顔の模様を施した、親子SHOTを公開した。

この投稿に、ファンからは、「圭ちゃんも息子くんも可愛すぎ」「親子で仲良し」「クオリティが高くてびっくり」「楽しそう」といった声が集まっていた。

そんな保田は1月9日の投稿では、「息子と愛犬ちーずの 誕生日当日は家族でお祝い」などと綴り、夫がパスタを作ってくれたことなどを明かしつつ、12歳になった愛犬と8歳になった息子のバースデーSHOTを掲載していた。

かつてモーニング娘。のメンバーとして活躍した保田。私生活では、2013年にイタリア料理研究家の小崎陽一氏との結婚を発表し、現在は2018年1月に誕生した息子の育児と仕事の両立に奮闘している。

