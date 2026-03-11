M4「iPad Air」の価格まとめ、ドコモ・au・ソフトバンク・アップル
M4「iPad Air」の価格まとめ、ドコモ・au・ソフトバンク・アップル
アップル（Apple）は、M4チップ搭載「iPad Air」を11日に発売する。Wi-Fiモデルは、アップルとソフトバンクから。Wi-Fi+Cellularモデルは、アップル、ドコモ、au、ソフトバンクから発売される。本稿では、各社の価格をまとめる。
Wi-Fiモデル 11インチiPad Air（M4） 容量 アップル ソフトバンク 128GB 9万8800円 9万8800円 256GB 11万4800円 11万4800円 512GB 15万800円 15万800円 1TB 18万6800円 18万6800円 13インチiPad Air（M4） 容量 アップル ソフトバンク 128GB 12万8800円 12万8800円 256GB 14万4800円 14万4800円 512GB 18万800円 18万800円 1TB 21万6800円 21万6800円
Wi-Fi+Cellularモデル 11インチiPad Air（M4） 容量 アップル ドコモ au ソフトバンク 128GB 12万4800円 14万5200円 14万9800円 15万6240円 256GB 14万800円 16万7200円 16万8800円 17万5680円 512GB 17万6800円 20万9880円 21万1800円 22万1040円 1TB 21万2800円 25万1350円 25万3800円 26万5680円 11インチiPad Air（M4）端末購入補助プログラム適用の実質負担額 容量 ドコモ au ソフトバンク 128GB 6万8640円 7万8800円（3428円＋3426円×22回） 5万8760円 256GB 8万0080円 8万8800円（3880円＋3860円×22回） 7万0760円 512GB 10万8240円 11万800円（4826円＋4817円×22回） 9万4760円 1TB 12万8590円 13万2800円（5794円＋5773円×22回） 11万8760円 13インチiPad Air（M4） 容量 アップル ドコモ au ソフトバンク 128GB 15万4800円 18万5680円 18万6800円 19万3680円 256GB 17万800円 20万3830円 20万4800円 21万3840円 512GB 20万6800円 24万6400円 24万7800円 25万8480円 1TB 24万2800円 28万9080円 28万9800円 30万3840円 13インチiPad Air（M4）端末購入補助プログラム適用の実質負担額 容量 ドコモ au ソフトバンク 128GB 8万9320円 9万6800円（4224円＋4208円×22回） 8万2760円 256GB 10万0870円 10万6800円（4654円＋4643円×22回） 9万4760円 512GB 12万4960円 12万8800円（5600円＋5600円×22回） 11万8760円 1TB 15万0480円 15万800円（6568円＋6556円×22回） 14万2760円