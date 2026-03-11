「いい息子過ぎる」山田涼介、親撮影？のプライベートあふれる投稿に「家族になった気分」と反響！
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは3月10日、自身のInstagramを更新。プライベート感あふれるオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】家族旅行を楽しむ山田涼介
コメントでは「どんなに忙しくても家族との時間大事にするのいい息子過ぎる」「家庭を大切にするタイプですね素敵です」「ご両親が撮ったのかな？すてき」「家族になった気分を味わえましたありがとう」「後ろ姿が何とも言えないたまらない姿すき」など、称賛の声が寄せられました。
(文:宍戸 奏太)
【写真】家族旅行を楽しむ山田涼介
「家庭を大切にするタイプですね素敵です」山田さんは「家族で沖縄に。最高の休日でした。3月はまだ涼しくてとても過ごしやすかったなぁ」とつづり、6枚の写真を投稿。家族で行った沖縄旅行を満喫する様子を公開しました。1枚目では海沿いで撮影したソロショットを披露。それ以降もさまざまな場所を楽しんだ様子が伝わる写真を載せています。
家族との写真をたびたび公開山田さんはこれまでにも家族と過ごすプライベートショットをInstagramにたびたび投稿。1月30日には「僕の冬休み」と7枚の写真を公開しています。めいを抱き締める貴重なショットも披露し、反響を呼んでいました。気になった人はぜひチェックしてください。
(文:宍戸 奏太)