「すごい強火佐久間担がいる……」イケメンアナ、Snow Man推し活ショットに反響！ 「乙女じゃんwww」
日本テレビアナウンサーの伊藤遼さんは3月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。推し活ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「すごい強火佐久間担がいる……」
この投稿には「いつもさっくん見てる時ってこんななの？www」「さっくん愛がダダ漏れですね」「すごい強火佐久間担がいる……」「乙女じゃんwww」「いとさく最高すぎる」「いとさくの蜜月が止まらんのだが」「やっぱ心友でキターーー」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「さっくん愛がダダ漏れですね」伊藤さんは「しゃべくり始まったーっ！！！ 楽しみーっ」とつづり、1枚の写真を投稿。ショーケースに展示されたSnow Man・佐久間大介さんの広告に向け、伊藤さんが口をすぼめてキスを送っています。とても熱狂的な推し活の様子です。
「心友のさくさん」とのツーショットも！同日の別の投稿では「しゃべくり007のゲストが心友のさくさんということで、スタジオにお邪魔しました」とつづり、佐久間さんとのツーショットを公開した伊藤さん。ファンからは「仲良しショット最高！」「心友っていいですねぇ」「これからもずっとイチャついててください」といった声が寄せられました。今後のツーショットにも期待したいですね。
