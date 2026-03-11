20日に復帰するBTSが、韓国の国立博物館文化財団、新世界グループとコラボする。

新アルバム「ARIRANG（アリラン）」は韓国の民謡で、それにふさわしいグッズなどを、同財団ブランド商品と協力して製作する。韓国の文化価値を世界に披露する意味が込められており、その展示や販売などのポップアップストアが、ソウル市内の新世界デパートで開催される。

アルバムのリリースを記念し、20日午後1時から来月12日午後8時半まで、新世界デパート本店4階で開催。ポップアップスペースは約125坪規模で、BTSの新作や最近発売された公式応援棒などの関連商品がそろい、カムバック記念グッズなども販売される。ファンが殺到することが予想されるため、入場には事前予約が必要だ。

ポップアップストアの運営ニュースは、10日にグローバルスーパーファンプラットフォームWeverseを通じて「BTS POP−UP：ARIRANG」開催を発表した。新世界デパートの他に、ソウル市内のHYBE（ハイブ）社屋の2カ所に拠点を置く。来場できないファンのため、一部商品は12日からWrverseショップで先行販売され、20日からはすべての商品が購入可能となる。