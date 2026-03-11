【ワシントン＝阿部真司】米ＣＮＮは１０日、イランがホルムズ海峡に機雷敷設を始めたと報じた。

これに対し、米国のトランプ大統領はＳＮＳで機雷敷設の「報告はない」と否定している。米中央軍は同日、イランの機雷敷設艦１６隻を破壊したと発表しており、原油市場にさらなる動揺を与えかねない機雷敷設への警戒を強めている。

報道によると、イランは事実上封鎖中のホルムズ海峡に、この数日間で数十個の機雷を敷設した。広範囲には及んでいないという。イランは機雷敷設の能力をほぼ維持しており、今後も数百個の敷設が可能とも伝えている。

米ＣＢＳニュースも１０日、米当局者の話として、イランが機雷２〜３個を搭載できる小型艇を運用していると報じた。機雷保有量は推定２０００〜６０００個で、自国製のほか、ロシア製や中国製も保有していると指摘した。

機雷敷設が事実だとすれば、原油輸送危機の長期化は必至だ。イランはこれまでも機雷敷設をちらつかせ、国際社会をけん制してきた。イランはイラン・イラク戦争（１９８０〜８８年）時、ペルシャ湾に機雷を敷設している。

トランプ氏は１０日、機雷が敷設され、撤去されない場合は「イランの軍事的代償は前例のないものとなる」と警告した。米中央軍はイランの機雷敷設艦を攻撃したとして、港に接岸している船が空爆を受け炎上する動画を公開した。米軍制服組トップのダン・ケイン統合参謀本部議長は１０日の記者会見で、機雷敷設艦と機雷貯蔵施設への捜索や攻撃を継続すると説明した。

米国とイスラエルによる対イラン空爆は１０日も続いた。国防総省は同日、これまでに米兵約１４０人が負傷し、このうち１０８人は任務に復帰したと公表した。８人が重傷だという。