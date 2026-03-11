先天性の染色体異常による「性分化疾患」を公表したユーチューバー青木歌音（33）が11日までにXを更新。野球を「マイナースポーツ」だとする一部の意見に反論した。

強豪高知高の野球部出身で、昨年5月には神宮球場のヤクルト−広島戦で始球式を行った経験もある青木は「WBCが開催されると毎回『野球はマイナースポーツだ！』『世界はサッカーの方が人気！』と言う一部の嫉妬心の強いサッカーファン居るけど」と一部の声に言及。「国内だと野球の方が市場規模が大きいんです。金になる野球が優先視されるのは当然では？それが不満なサッカーファンは沢山お金を使えばいいだけです」と私見を述べた。

一部からの批判に対し「私は最初からスポーツの精神論ではなく国内の市場規模の話をしているのですが、いつの間に人格や資格の話になってしまったようで残念です」と思いを吐露。「一部の拗らせたサッカーファンの皆さんも感情論ではなく、ぜひ国内市場にたくさんお金を落として盛り上げていってくださいね。心から応援しています」とつづった。

その後の投稿では「一部の拗らせた野球嫌いのサッカーファンに苦言を言いましたが私はサッカー見るしサッカー嫌いじゃないです。ゲームだとパワプロよりウイイレの方が遊んだので」と説明。その上で「私が言いたいのはwbcで楽しそうに話してるのに横から『野球はマイナースポーツだ』ってわざわざ水刺すような事を言わないで欲しいだけ」とあらためて訴えた。