63ºÐÇÐÍ¥¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÄÌÌõ¤Î¿·Àß¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¤´¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¡Ä³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÇÐÍ¥ÀîùõËãÀ¤¡Ê63¡Ë¤¬10Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¡Ê37¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤Ï8Æü¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿·Àß¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡×¤È½éÅê¹Æ¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£10Æü¤Ë¤Ï¡ÖÁª¼ê·óÄÌÌõ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2ËÜÌÜ¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Àîùõ¤Ï2ËÜÌÜ¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤´¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿ËãÀ¤¤Ç¤¹¡£³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£11Æü¸áÁ°10»þ»þÅÀ¤Ç¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÄÌÌõ·ó¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢
½éÅê¹Æ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡Ö¡ÖÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ°é¤Á¡£¤Þ¤º¤Ï¶èÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢3Ç¯À¸¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤Ï¥Ï¥ï¥¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£