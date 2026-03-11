『プロジェクト・ヘイル・メアリー』Rotten Tomatoesスコア発表 ─ 「完璧な映画」「傑作」「退屈な瞬間がない」「原作通り」

米レビューサイトのより、ライアン・ゴズリング主演『プロジェクト・ヘイル・メアリー』スコアが発表された。

本記事時点でレビュー件数は100件、スコアは96%のフレッシュ認定スタート。安心の高評価となっている。

https://www.rottentomatoes.com/m/project_hail_mary

『オデッセイ』として映画化された『火星の人』で知られるアンディ・ウィアーの人気同名原作に基づき、『スパイダーマン：スパイダーバース』のフィル・ロード＆クリス・ミラーが実写化。中学の科学教師ライランド・グレース（ライアン・ゴズリング）が、滅亡の危機に瀕した地球を救うため、宇宙の果てで孤独なミッションに挑む。そこで出会ったのは、グレースと同じ目的を持つ未知の生命体だった──。

現時点で、海外レビューはほぼ全てが高評価や絶賛評となっている。「まさに完璧な映画。最初から最後まで、紛れもなく魅惑的で、胸を打ち、そして美しい」（）「『オデッセイ』『ハーフネルソン』『E.T.』が融合したような、愉快なマッシュアップ映画」（）「“原作通りなのか？”というファンの不安は杞憂だった」（）「上映時間2時間を超えるものの、問題解決の連続、真摯な不遜さ、そして物語のあらゆる分子に命とウィットを吹き込むという堂々たるこだわりによって、退屈な瞬間がほとんどない」（）「映画の傑作だ。ライアン・ゴズリングが凄まじいが、ロッキーに心奪われた。笑ったし、泣いたし、人生が変わった」（）「他の役者だったら、すぐに飽きていたかもしれない。しかしゴズリングはライランド役としてすごく魅力的で、たとえ船内で彼一人だけの場面でも、それだけの価値がある」（）

壮大な宇宙ミッションと、種族を超えた友情の物語。ライアン・ゴズリングの熱演とトップクリエイターの技術が結実したSF超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、2026年3月20日（金・祝）に日米同時公開。

