「ピッチング・ニンジャ」の投稿に即反応、先発1時間半前に「Miyagi！」

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールC、チェコ戦に9-0で勝利した。この試合で侍ジャパン打線を苦しめた先発のオンジェイ・サトリア投手が、登板わずか1時間半前に見せていた“ある行動”がSNS上で話題を呼んでいる。試合前の宮城大弥投手（オリックス）の映像に即座に反応する姿に、「本当に何者なんだよ」と驚きの声が上がっている。

「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。侍ジャパン対チェコ戦の試合前練習で、宮城がアメリカンフットボールのボールを使ってキャッチボールをしている様子を公開した。すると、この投稿に即座に反応したのが、なんとこの日の先発マウンドに上がる直前のサトリアだった。

サトリアは試合開始の約1時間半前という緊張感漂う時間帯にも関わらず、「Miyagi！」とリプライを送った。実はサトリア、前回2023年大会の対戦以降、宮城の投球フォームを絶賛しており、自身の“推し”であることを公言していた。大一番の直前であっても、愛してやまない宮城の映像を見過ごすことはできなかったようだ。

サトリアはこの直後の試合で先発登板すると、強力な侍ジャパン打線を相手に5回途中無失点という堂々たる投球を披露。東京ドームから万雷の拍手を浴びてマウンドを降りていた。試合前のリラックスしたSNS更新から一転、マウンド上で見せた見事な制圧力のギャップに、日本のファンも困惑と称賛を隠せなかった。

SNS上では、「先発する1時間前にTwitter（現X）してたのに4回2/3無失点に抑える電気技師、本当に何者なんだよ」と、本業が電気技師である右腕の凄みに驚愕するファンが続出した。さらに「ガチでみやぎくんの事すきやん」「井端監督このツイート見て宮城出した説」などと、国境を越えた熱い“推し活”に沸き立つ声が相次いでいた。（Full-Count編集部）