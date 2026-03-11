TWICE・NiziUの次に狙うもの…激震走ったパク・ジニョンのJYP理事辞任、半年前にあった“予兆”

TWICEやStray Kids、NiziUを生み出し、シーンを牽引する存在として知られるJ.Y. Parkことパク・ジニョン。

そんな彼が、トップ芸能事務所JYPエンターテインメントの理事を辞めると発表し、大きな衝撃をもたらした。

【写真】ミセスメンバー、JYPアイドルと二股か

しかし、これは単なる引き際ではなく、さらなる飛躍のためだ。その種は昨年、すでに蒔かれていた。

JYPエンターテインメントは3月10日、設立者でありクリエイティブ総括責任者（CCO）を務めるパク・ジニョンが社内理事を辞任し、26日の株主総会でも再任手続きを行わないことを発表した。

TWICEやNiziUを世界的なスターへと押し上げ、K-POP界の象徴として君臨してきた彼が、なぜ今、経営の第一線から退くのか。その背景を探ると、実は以前からいくつかの明確な予兆があったことに気づかされる。

（写真提供＝OSEN）パク・ジニョン

昨年9月の「前例のない抜擢」

最大の予兆は、彼が背負う役割がすでに“一企業の理事”という枠に収まりきらなくなっていた点にある。奇しくも辞任発表と同日、米ビルボードは「2026 ビルボード・グローバル・パワー・プレーヤーズ」を発表し、パク・ジニョンを世界の音楽業界で最も影響力のあるリーダーの1人として選出した。

ビルボードはJYPの圧倒的な成長、特にStray Kidsが北米13公演だけで約49万1000人を動員し、約7620万ドル（約120億円）という驚異的な売上を叩き出した実績を高く評価している。自身が構築したアーティストの育成システムが、もはや彼が経営の細部にタッチせずとも世界中で自動的に巨額の利益を生む“完成形”に至ったことが、今回の決断を後押しした可能性は高い。

また、昨年9月には、韓国大統領室から大衆文化交流委員会の共同委員長という、現役アーティストとしては異例の長官級（閣僚級）ポストに任命されたことも見逃せない。この委員会は、音楽・ドラマ・映画・ゲームなど、韓国文化を官民一体で世界へ拡散させるための国家プロジェクトだ。

米ビルボードも「前例のない抜擢」と報じたこの大役を引き受けた時点で、彼はJYPという一組織の利益を守る立場から、K-POPという産業全体を牽引する“国の顔”へとシフトしていた。

（写真＝パク・ジニョンInstagram）昨年は国の要人とも対面。左からパク・ジニョン、李在明大統領、習近平国家主席

今後は理事という重荷を下ろし、アーティストとしての制作活動や後進の育成、そして国家レベルの対外活動に全精力を注ぐというパク・ジニョン。経営のハンドルを専門家に委ねることで得た“身軽さ”は、彼がさらなる高み、すなわちK-POPの枠をも超えた世界のエンターテインメントの頂点を本気で取りに行くための、文字通りの勝負に出た証といえるだろう。