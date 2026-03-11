「彼氏がそのスマホを使っていたらイライラしそう」特定機種ユーザーを見下し？ 韓国インフルエンサーに賛否

「そのスマホで私の写真を撮られると考えたら、イライラしそう」。女性インフルエンサーの一言が、ネット上で思わぬ論争を呼んでいる。

発言の主は、Netflix恋愛リアリティ『脱出おひとり島』で注目を集めたインフルエンサーのソン・ジア（freeジア）だ。

【写真】ウォニョンそっくり？ 議論呼ぶソン・ジア

最近、ソン・ジアは自身のYouTubeチャンネル「THE FREEZIA」で、日常を収めた動画を公開した。

動画の中で彼女は、知人と携帯電話の話をするなかで、恋人の携帯機種に対する考えを率直に明かした。

ソン・ジアは「お姉さんの彼氏がGalaxyのフォルダーフォンを使っているらしい」とし、「正直、私の彼氏がGalaxyを使っていたら、ちょっと嫌かもしれない」と語った。

続けて「うちの父と母もGalaxyを使っているけど、両親と彼氏は違うじゃないか」とし、「その携帯で私の写真を撮られると考えたら、イライラしそう」と付け加えた。

（画像＝「THE FREEZIA」）ソン・ジア

知人が「彼氏が『ジア、写真撮ってあげる』って言いながらフォルダーフォンを開いたらどうする？」と尋ねると、ソン・ジアは体を揺らしながら「本当に嫌だ」と反応した。彼女は「GalaxyとiPhoneでは写真の雰囲気が違う」とし、自分の好みを強調した。

また、ソン・ジアは「私はGalaxyに触れた記憶もほとんどない」とし、「Galaxyを許せるのはうちの父と母だけ」と話し、注目を集めた。

この発言が公開されると、オンラインではさまざまな反応が相次いだ。

一部のネットユーザーは「スマホの機種で人を判断するのは軽率だ」「Galaxyを使うことの何が問題なのか」「わざわざ見下している感じがする」などと批判的な反応を見せた。

一方、別のネットユーザーたちは「個人の好みを率直に話しただけ」「恋人のスタイルに対する基準を語ることもできる」「単なる好みの表現を大げさに受け取りすぎではないか」などとして、ソン・ジアの発言を擁護する声も上がった。

率直な好みの表明と受け止める向きがある一方で、特定のユーザーを見下しているように聞こえた人がいたのも事実で、今回の発言が賛否を呼んだのは自然な流れだったのかもしれない。

（記事提供＝OSEN）