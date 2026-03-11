BTS・JUNG KOOK、『GOLDEN』が2020年代“最強ヒット作”TOP20入り！K-POPソロ唯一の快挙

BTSのJUNG KOOKが、世界的な影響力を改めて証明した。

JUNG KOOKの1stソロアルバム『GOLDEN』が、2020年代を代表するヒットアルバムのリストに選出された。

最近、チャート分析アカウント「Talk of the Charts」が発表した「2020年代で最もヒットしたアルバムTOP20」（Which 2020s Album Eras Produced the Biggest and Most Hits?）において、『GOLDEN』が20位にランクインした。これまで同リストに名を連ねたK-POPソロアルバムは『GOLDEN』が唯一であり、彼の圧倒的な人気を改めて証明した。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

「Talk of the Charts」は『GOLDEN』について「2023年11月3日にリリースされた『GOLDEN』は、JUNG KOOKを本格的なグローバルヒットメーカーへと位置づけた」と評価した。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日にソウル・光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブ「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催する。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。