3児の母・近藤千尋、美脚輝くミニ丈衣装ショットに「完璧なスタイル」「可愛さが爆発してる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】モデルの近藤千尋が3月9日、自身のInstagramを更新。ミニ丈衣装ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「スタイル良すぎてため息出る」ミニ丈で美脚スラリ
近藤は「今夜はネプリーグ ママ軍団に入れてもらいました 是非ご覧ください」「優しい目で見てね 笑」とつづり、フジテレビ系『ネプリーグ』（よる7時〜9時）出演時のオフショットを複数枚公開。白のトップスに黒のミニ丈ボトムス、ロングブーツを合わせたモノトーンコーディネートで、美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「スタイル良すぎてため息出る」「ミニ丈が似合いすぎてる」「完璧なスタイルで憧れます」「可愛さが爆発してる」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆近藤千尋、美脚際立つモノトーンコーデ披露
◆近藤千尋の投稿に反響
