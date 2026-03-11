昨年はENHYPEN・&TEAM・aespaら出演…音楽授賞式「ASEA 2026」、5月に日本開催決定！

アジアを代表するトップクラスのアーティストが一堂に会する音楽の祭典「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS」（以下、「ASEA 2026」）。

そんな「ASEA 2026」が、来る5月16日・17日の2日間、埼玉・ベルーナドームで開催されることが決定した。

「ASEA」組織委員会は3月10日の公式発表を通じ、「音楽とスター、そしてファンが一つになる『ASEA 2026』が、5月に日本で華やかに幕を開ける」と明らかにした。

2024年に創設された「ASEA」は、毎年アジアを越え全世界的に影響力を発揮するアーティストを厳選して授賞し、質の高いパフォーマンスを披露するグローバルな授賞式として定着している。

昨年5月に成功裏に幕を閉じた「ASEA 2025」では、ENHYPEN、aespa、i-dleらK-POPアーティストに加え、俳優ビョン・ウソク、&TEAM、timelesz、櫻坂46などアジアのトップアーティストが大挙出演し、独歩的なラインナップを構築した。

（画像提供＝ASEA組織委員会）

特に2日間で約3万7000人の観客を動員し、アジア音楽市場の爆発的なエネルギーを証明した。今年開催される「ASEA 2026」も、これを上回る規模と演出を披露するものと期待を集めている。

今回の授賞式は、今年創刊21周年を迎えた韓国を代表する芸能・スポーツ専門メディア『Newsen』と、創刊14周年のスター＆スタイル専門マガジン『@style』が主催し、ASEA組織委員会が主管する。

ASEA組織委員会の関係者は「今年は一層強化されたグローバルファン投票システムを通じて、ファンがより積極的に参加できる授賞式になるだろう」とし、「今後、公式ホームページを通じてアーティストのラインナップ、授賞部門および審査基準などを順次告知する計画だ」と付け加えた。

（記事提供＝OSEN）