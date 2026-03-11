ローソン「ICHIBIKO」いちごスイーツ10品発売　どらもっち・ショートケーキクレープなど

ローソンは3月10日から3週にわたり、いちごスイーツ専門店のICHIBIKOが監修したいちごスイーツやベーカリーなど、計10商品を順次発売する。

「ICHIBIKO」は、ブランドいちご「ミガキイチゴ」を栽培する宮城県の農業生産法人が手掛ける、いちごカフェ＆スイーツ専門店。2026年もローソンでICHIBIKO監修の商品が登場し、スイーツを中心にベーカリーやサンドイッチなどをラインアップする。

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

▼3月10日発売

ウチカフェスイーツ3品、サンドイッチ1品

【この記事の画像(11点)を見る】ショコラドームいちご、いちごショートケーキのクレープ、いちごのうずまきロールケーキ など

◆Uchi Café×ICHIBIKO ショコラドーム いちご（322円）

いちごソース入りのミルククリームを包み、コーティングチョコをかけたドーム状のケーキ。チョコのパリッとした食感を楽しめる。

◆Uchi Café×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー（265円）

いちごの酸味とミルクのコクが楽しめるクッキーシュー。北海道産生クリームと練乳を使用したミルククリームに、果肉入りいちごソースを合わせた。

※沖縄エリアでは販売しない

◆ICHIBIKO 苺＆ホイップサンド〜苺果肉入りホイップクリーム使用〜（497円）

苺約3.5個分を使用。苺果肉入りホイップクリームと合わせ、旬の苺を存分に楽しめるサンドイッチに仕上げた。

◆Uchi Café×ICHIBIKO いちごのロールケーキ（286円）

ふんわりとした生地で、マスカルポーネクリーム、いちごソース、フレッシュいちごを包んだ。

※沖縄エリアでは297円で販売

【画像】苺＆ホイップサンド、いちごのロールケーキ など計11点

▼3月17日発売

ウチカフェスイーツ2品、ベーカリー2品

◆Uchi Café×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト（346円）

香ばしいタルト生地に、いちごのベイクドチーズ生地を重ねた。チーズホイップといちごクリームを絞り、いちごジャムを注入。上面にはハーフカットの生いちごをトッピングしている。

※沖縄エリアでは販売しない

◆ICHIBIKO いちごのシューロール（192円）

ふんわりとしたシューロールパンで、果肉感のあるいちごソースを挟んだ。甘酸っぱい味わいが特徴。

※青森・秋田エリアは夕方ごろ発売

※沖縄エリアでは販売しない

◆ICHIBIKO いちごのうずまきロールケーキ（181円）

いちごとミルク風味クリーム、いちごジャムを巻いたロールケーキ。

※青森・秋田エリアは夕方ごろ発売

※沖縄エリアでは販売しない

◆Uchi Café×ICHIBIKO いちごケーキ（333円）

しっとりしたスポンジに、甘酸っぱいいちごカスタードといちごジュレを重ね、マスカルポーネクリームで包んだケーキ。

※3月17日夕方ごろ発売

▼3月24日発売

ウチカフェスイーツ2品

◆Uchi Café×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ（333円）

クレープ生地でスポンジ生地といちごクリーム、いちごダイス入りいちごソースを包み、いちごチップをトッピングした。

※青森・秋田エリアは夕方ごろ発売

※沖縄エリアでは販売しない

◆Uchi Café×ICHIBIKO どらもっち いちご（257円）

もちっとした生地で、ホイップと苺ソースをブレンドした苺クリームと甘酸っぱい苺ソースを包み込んだ。

※3月24日夕方ごろ発売