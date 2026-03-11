「無邪気でかわいい」と思える女性の小さなイタズラ９パターン
ちょっとしたイタズラで男性の気を引くのは、恋愛アプローチ方法のひとつです。しかし、イタズラも度を過ぎると男性を怒らせてしまうもの。微妙なボーダーラインはどこなのでしょうか。今回は、『スゴレン』男性読者に聞いた「『無邪気でかわいい』と思える女性の小さなイタズラ」を紹介します。
【１】ケータイに勝手にプリクラやシールを貼る
「発想が奇抜で、『次は何をするのか』ってワクワクする」（２０代男性）というように、男性の持ち物にシールを貼る破天荒さに、振り回されたいと思う男性もいるようです。「記念ね」と二人で撮ったプリクラを貼れば、男性が恋愛対象として意識し始めるかもしれません。
【２】男性の名前を呼び、「呼んでみただけ」と茶化す
「何回もされたら構ってあげたくなる」（２０代男性）というように、意味もなく名前を呼ぶ行為を、男性は「構ってほしい」アピールだと受け取るようです。肩を叩いて、男性が振り向いたら知らんぷりするというイタズラも、「気を引きたいのかな」と察してもらえそうです。
【３】突然、冷たい飲み物の缶を男性の首に当てる
「カップルがするようなイタズラでドキドキする」（１０代男性）というように、首筋に冷たい缶や手を当てて、二人でキャーキャー騒ぐことに憧れを抱く男性もいます。したあとに上目遣いで「ごめんね」と謝れば、男性をさらにドキッとさせられるでしょう。
【４】男性のものをこっそり隠してニヤニヤする
「自分が困ってるのを見てるイタズラっぽい笑顔に魅かれる」（１０代男性）というように、悪女っぽく女性がニヤリと笑う表情に、魅力を感じる男性もいるようです。長く隠し続けると悪質になってしまうので、男性が探し始めたらすぐに返すようにしましょう。
【５】寝ている間に、手に落書きをする
「一人でつまんなかったのかなって、その子のことが気になる」（１０代男性）というように、男性が知らない間のイタズラが、恋のきっかけになることもあるようです。「大好き」と書き、男性が起きたら「冗談だよ」と伝えると、小悪魔的アプローチにもなりそうです。
【６】意味もなく、肩や頬を突っつく
「突っつくしぐさが女の子っぽくて、とにかくかわいい！」（２０代男性）というように、構ってほしそうにツンツンしてくる女性に、キュンとする男性もいます。あえて声は出さずに突っつき、男性が振り向いたときにはにかむと、より女の子っぽく見えるでしょう。
【７】待ち合わせなどで、後ろから驚かす
「子どもっぽい驚かせ方にテンション上がる」（２０代男性）というように、ちょっとドキッとするイタズラをされると、男性の気分は盛り上がるようです。メールで「少し遅れそう」と送った直後に突然肩をたたくなど、ちょっとしたサプライズにも使えそうです。
【８】こちょこちょと男性の脇腹をくすぐる
「体に触れるくらい親近感を持ってくれてるってことでしょ」（２０代男性）というように、ボディタッチの有無が、二人の距離感を表すと考える男性も多いようです。くすぐりは度を越すと本気で怒られてしまうので、一瞬こちょっとくすぐるくらいにしましょう。
【９】肩を叩き、振り返ると頬をぷにっと指で突く
「『ひっかかった！』と無邪気に笑顔で言われたらイチコロ」（１０代男性）というように、イタズラに成功した女性のリアクションに、男性は心を打ち抜かれるようです。ただし、忙しそうなときにやると嫌がられる恐れがあるので、相手の気持ちに余裕がありそうなときにやってみましょう。
「『無邪気でかわいい』と思える女性の小さなイタズラ」には、ほかにどんなものがあると思いますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）
