「俺だけレベルアップな件」の略語は？実写化も決定していますよ！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「俺だけレベルアップな件」の略語は？
「俺だけレベルアップな件」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、略すと3文字になります。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「俺レベ」でした！
俺レベとは、韓国発の世界的な人気を誇るWEBTOON作品『俺だけレベルアップな件』のこと。
“人類最弱兵器”と称された主人公・水篠旬が、ある日突然、自分だけがレベルアップできる特殊能力を得たことで、最弱から最強へと駆け上がる現代ファンタジーアクションです。
そんな俺レベは、昨年7月にNetflixにて実写ドラマ化（主演・ピョン・ウソク）が決定したことでも大きな話題を生みましたよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『TVアニメ「俺だけレベルアップな件」公式サイト』
・『ピッコマ』
・『Netflix Japan』
ライター Ray WEB編集部