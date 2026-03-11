「週刊ポスト」では震災の3か月後からノンフィクション作家・稲泉連氏による連載『復興の書店』を掲載した。被災地における書店とは、どんな存在なのか。2011年12月に岩手県大槌町で開店した「一頁堂書店」を、稲泉氏が訪ねた。

【写真】大槌町の震災記録写真集を見ながら、当時の状況を伝える一頁堂書店・店主の木村薫さん

大槌町のショッピングセンター「マスト」内の一頁堂書店は、地元企業に勤めていた店主の木村薫さんが2011年12月に開いた書店だ。

店を訪ねると、レジで仕事をする木村さんの姿がその日もあった。

「正直、15年前は何をすればいいのかも分からず、考えるより先に体が動いていた感じでした」

だが、今では町に配達にでかければ、「一頁堂さん」と親しみを込めて呼ばれる。この15年の歳月は、書店員の経験が全くなかった木村さんを、すっかり「本屋のオヤジ」に変えたのだった。

一頁堂書店では開店以来、震災関連の書籍をまとめた棚を店の一等地に置き続けている。絶版になった本も、求める声があれば問い合わせて探してきた。少なくなったとはいえ、「津波で流された本が欲しい」と訪ねてくるお客の声に応えるためだ。

全国560書店以上が参加する"「人と書店を結ぶ」御書印プロジェクト"というものがある。その「御書印」を求める県外のお客が来た時、木村さんは1冊の震災写真集を持って屋上へ案内し、被災者としての体験を語ることがある。「せっかく来てくれた人には、あの日のことと今の風景の両方を知ってほしい」という思いがあるからだ。

15年前、「本屋ができてよかった」という声が励みになった。

「でも、今は『なくなると困るから続けてほしい』と言われるようになりました。だから、書店を続けていくことに対する責任も感じています」

取材・文／稲泉連（ノンフィクション作家） 撮影／公文健太郎

※週刊ポスト2026年3月20・27日号