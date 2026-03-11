ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で２大会ぶりの優勝を目指す米国で、チーム最年少の若手が躍動している。

９日のメキシコ戦で３ランを放ち、勝利に貢献した２１歳のロマン・アンソニー（レッドソックス）だ。昨年６月にメジャーデビューを果たしたばかりで、今大会をきっかけにスターへの階段を駆け上がりそうだ。

右手の骨折で出場を辞退したキャロル（ダイヤモンドバックス）の代役として米国代表に加わった。メジャー通算８本塁打。スター選手がそろったチームの中では実績が乏しいが、潜在能力の高さを証明した。

７番左翼で先発したメキシコ戦。三回一死一、二塁の好機で、内角のスライダーをすくい上げるように引っ張り、右中間スタンドに放り込んだ。試合の流れを引き寄せる３ラン。１次ラウンドＢ組のライバルを５―３で退けて３連勝を飾り、「信じられないほど素晴らしい雰囲気だった。少なくとも自分にとっては、これまでで一番大きな歓声だった」と興奮気味に振り返った。

２０２２年のドラフトでレッドソックスに指名された有望株。日本代表の吉田とチームメートで、昨季は何度も一緒に先発メンバーに名を連ねた。

１８歳だった２３年の前回大会は、友人たちと車でマイアミに行き、日本と米国が激突した決勝を観戦した。「ファンとしてもあの雰囲気はすごかったけれど、フィールドに立つ方がはるかに素晴らしい。子どもの頃から見ていて、いつか出たいと思っていたんだ」。怖いもの知らずの勢いが、チームを活気づける。（米テキサス州ヒューストン 帯津智昭）