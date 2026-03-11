不動産が絡む相続は、預金だけの相続と比べて公平に分割しにくいことから、トラブルに発展するリスクが高いといわれています。もっとも、相続人同士がきちんとコミュニケーションをとれていれば、たとえ遺言書がなくても円満な相続になるでしょう。しかしなかには、相続人ではない“第三者”が円満にまとまりかけた話し合いを“台無し”にしてしまうことも……。事例をもとに、不動産が絡む相続の注意点をみていきましょう。

穏やかな「遺産分割協議」を破壊した「兄嫁」のひと言

「この家は兄さんが継いだら？ 私は現金を半分もらえれば十分」

父・昭さん（仮名・享年82歳）の葬儀から数日後。四十九日も待たずに始まった遺産分割協議の場で、長女の智世さん（仮名・48歳）は、2歳年上の兄・俊彦さん（仮名・50歳）に穏やかな表情でこう言いました。

昭さんがのこした財産は、郊外にある築45年の自宅（評価額約3,000万円）と、預貯金1,400万円の、あわせて4,400万円です。母は数年前に他界しているため、相続人は兄と智世さんの2人だけ。遺言書はなく、法定相続分で公平に分けるならそれぞれ2,200万円相当を取得することになります。

しかし智世さんは、生前「この家は長男が守れ」と繰り返していた父の気持ちを尊重したいと考えていました。

「私は嫁に出た身だし、兄さんが家を継ぐのが自然だと思う。お父さんもそう望んでたし……私は現金だけでいいよ」

「え、本当にいいのか？ お前がそこまで言うなら、ありがたくそうするよ。でも、継ぐって決めた以上、大切に守っていかなきゃな」

妹からの申し出に、俊彦さんは驚きながらも感謝。話し合いは円満に終わるかに見えました。しかし次の瞬間、傍らで黙って聞いていた俊彦さんの妻・幸恵さん（仮名・48歳）が声を上げます。

「ちょっと待って！ 家を守っていくって……まさか、私たちがここに住むってこと？」

俊彦さんは戸惑いながら答えました。

「まあ、今すぐではないけど……いずれはな。親父も望んでたし、智世もこう言ってくれてるし」

実は、母が亡くなってからというもの、実家に住んでいたのは父・昭さんただ1人。智世さんは遠方に暮らしており、俊彦さん・幸恵さん夫婦は車で30分ほどの距離にあるマンションに暮らしています。

夫婦で話し合っていたときは「実家ももう古いし、父が亡くなったあとは家を売却する」と話していたこともあり、「家を継ぐ」という話は幸恵さんにとって寝耳に水です。

兄嫁・幸恵さんが激怒したワケ

「冗談じゃないわ。維持費のこと、ちゃんと考えているの？ 瓦屋根は修繕に200万円かかるって言ってたでしょう。外壁だってあちこちひび割れてるし、10年も経てば建て替えと同じくらいのリフォームが必要になるに決まってる。固定資産税や火災保険だって毎年かかるのに、現金たった700万円でこんな古い家を押しつけられるなんて、割に合わない！」

「義姉さん、そんな言い方ないでしょう。私はよかれと思って、大切な実家を譲るって言っているのに……」

激昂する妻と涙を浮かべる妹を前に、俊彦さんは茫然と立ち尽くすことしかできませんでした。

兄妹の思いやりで穏やかに進むはずだった相続は、配偶者が示した「家計の現実」によって、一気に暗雲が立ち込めてしまいました。

実子と配偶者で食い違う「実家」への価値観

実家は、実子にとっては親から託された「愛情の象徴」であっても、配偶者から見れば「築古の不動産」です。

幸恵さんが言うように、手元に残る現金が少ない状態で引き受ければ、家計全体のキャッシュフローを圧迫する可能性が高いでしょう。さらに、実際に住むとなれば、老朽化によるトラブルへの対応や日々の管理といった負担が、同居する配偶者にも長期的にのしかかります。

感情を優先する実子と、生活の維持を最優先する配偶者……この「家」への価値観の違いは、しばしば相続人のあいだで激しい反発を生みます。

法的には、「相続人の配偶者」は相続人には含まれず、遺産分割協議に参加する権限もありません。しかし、家計を共にする存在である以上、その存在や影響力を無視することはできないでしょう。

“築古実家”を相続する前に…講じておきたい3つの対策

古い実家を相続する場合には、以下のような対策が欠かせません。

1．修繕・維持コストの「可視化」

屋根や水回り、外壁などといった主要部分について、10年単位でどれくらいの支出が見込まれるのかを試算し、数字で把握します。客観的なデータがあれば、感情に流されず冷静で建設的な話し合いが可能です。

2．「長男が住む」という選択肢を唯一の正解としない

誰かが「住み続ける」以外にも、リノベーションして賃貸に出す、一定期間後に売却して現金化することなど、不動産を相続したあとの選択肢は意外にも多くあります。

実家を「資産」のひとつとして柔軟に考える姿勢が、配偶者の不安を和らげるためにも重要なポイントです。

3．配偶者を意思決定のプロセスから排除しない

家族会議に相続人の配偶者もはじめから参加してもらう、あるいは事前に意見を聞いておくなど、配偶者の意向を尊重する姿勢が大切です。配偶者も実際の生活に直結する当事者ですから、配慮ある姿勢が結果としてトラブルの予防につながります。

実家をどう扱うかは、家族の価値観や生活事情がぶつかりやすいテーマです。

互いの事情をきちんと共有し、現実的な落としどころを探る姿勢こそが、結果的に亡くなった親・残された家族の双方を守ることにつながるでしょう。

山原 美起子

株式会社FAMORE

ファイナンシャル・プランナー