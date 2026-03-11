チェルノブイリ原発の真実「完全に健康な人はほとんどいない」「廃炉まで何十年かかるかわからない」福島第一原発があと25年で廃炉などできるはずもない実態

2011年に福島第一原発での原子力事故が起きる前、1986年に同レベルの事故を起こしたのが、ウクライナのチェルノブイリだ。事故後40年経った今でも約3000人が、日々被曝リスクと向き合いながら働いている。そして廃炉作業にはこの先何十年かかるかもわからないという。



チョルノービリ（チェルノブイリ）のあまりにも不完全な「安全神話」の実態に日本ペンクラブの視察団が迫った。書籍『原発回帰を考える 3.11から15年目の大転換』より一部を抜粋・再構成してお届けする。

330人の子どもたちに正常者は1人もいなかった

東日本大震災の数か月後、日本ペンクラブは福島第一原発の事故現場への取材を申し込んだが許可が下りなかった。そのとき、環境委員長だった中村敦夫さんが、いま福島に行くよりも事故後四半世紀が過ぎたチョルノービリ（チェルノブイリ）の現状を知る方が、福島の今後がわかると提案して視察日程を組み、チョルノービリ視察団の参加希望者を募った。

そして、2012年4月17日、中村さんを団長格に、当時会長の浅田次郎さんや、理事の森絵都さん、ビデオジャーナリストの神保哲生さん他、総勢8名の視察団一行はキーウ（キエフ）のボリスポリ空港に到着した。空港には現地通訳の江川裕之さんが出迎えてくれた。

翌18日、江川さんから、「チョルノービリの生存」事務局のナグレフスカ・リューダさんを紹介される。リューダさんの案内で、キーウ市内の放射線医学研究所に向かった。チュマーク副所長が、われわれの取材に応じる。

中村敦夫さんが、質問の口火を切った。2009年のウクライナ政府による公式発表では、被曝者数約320万人、そのうち継続的に保護観察を受けている人が230万人。甲状腺手術をした子どもが4400人と報告されているが、この数字に変化はあるのか？これに対して副所長は、当時子どもだった成年の手術者は2009年までに6029人に増加。320万人は被曝者ではなく被害者だと修正する。

中村理事はさらに、2005年のチョルノービリ・フォーラムではIAEA（国際原子力機関）発表による推定死亡者数を4000人と発表し国際的な反論を受けたが、2006年のWHO（世界保健機関）による修正では9000人とされた。

ウクライナの専門家はどう見ているか？また、1991年にウクライナがソ連から独立した時の人口が5200万人だったが、2010年には4500万人と20年間に700万人減っている。平均寿命も77歳から56歳と大幅に落ちた。

その原因をどう見るかと質問する。副所長は、56歳ではなく63歳だと修正したうえで、細かな数字については事故から25年過ぎた2011年に「国家報告書」をまとめ、インターネットでも英語で読めるからそれを参考にしてほしいと述べた。

さらに中村理事は、ウクライナでは年間5ミリシーベルトが強制避難区域に指定されているが、日本では20ミリシーベルト。これをどう思うかと聞くと、それは全く信じられない。医学的な見地からいえば一般人は年間1ミリシーベルトが許容範囲だと首をかしげる。

そのあと、ヴドヴェンコ主任研究員の話を聞く。胎内被曝した子どもたち1144人の調査をしたが、いずれもDNAに変化があったという。中でも、原発から3キロ離れたプリピャチ市の、330人の子どもたちに正常者は1人もいなかったと聞いて愕然とした。彼もまた詳細は「国家報告書」を見てほしいということで、突っ込んだ質問に対する答えは、なんとも歯切れが悪かった。

野山の除染は不可能

午後は、リューダさんの案内で彼女が代表を務める「チョルノービリの生存」の事務所を訪問。

ここでは、プリピャチ市などの汚染地域から、キーウに避難した子どもたちを、心身両面にわたって支援している。浅田さんが訪問団からの寄付を渡すと、リューダさんは、日本は大変な災害に見舞われたにもかかわらず、支援を続けていることに対して心から感謝していると述べた。

そして、事故後に2歳と4歳の子どもを連れて、プリピャチ市から避難した時の様子について話してくれた。配管工として事故処理活動に参加されたというご夫君も同席され、4号炉から200メートルの現場で高い放射線を浴びながら作業を続けた生々しい話を聞く。事故の半年後に肺炎を発症し、入院して治療を受けたが、多くの仲間はすでに亡くなったという。

翌19日は朝から大雨。いよいよチョルノービリに向かう。事故から25年後の2011年に造られたチョルノービリ記念公園に案内される。原発の燃料棒のレプリカを挟んだ岩の上にある、白と赤の折鶴をあしらったモニュメントの両端には、「Fukusima」と「Hirosima」の文字を抜いた黒い鉄板を載せたモニュメントが配されていた。

雨の中、一行はウクライナの非常事態省国際部の管轄下にある宿泊施設に入る。昼食後、いよいよ事故現場に向かう。右手にプリピャチ川から水を引いた、原子炉の冷却用の人造湖が見える。

そこに架かった鉄橋の線路の上から池をのぞいたら、はるか眼下に巨大な魚の影がたくさん動いていた。目を凝らすと、なんと2メートルもありそうな大鯰の頭部と髭がはっきり見えてびっくりした。汚染水の影響かと思ったが、残念ながら敷地内は撮影禁止だった。

車で4号炉の石棺の近くまで移動し、展望室に入れてもらう予定だったが、内務大臣が視察に来ているということで拒否されてしまった。4号炉から200メートル近辺での線量は5.3マイクロシーベルト。敷地内の道路は除染して3メートルのコンクリートで固めたというが、26年過ぎた2012年当時でも年間にして50ミリシーベルト近くだからかなり危険だ。

15時5分、原発から3キロの検問所を通過してプリピャチ市内に入る。途中、汚染されて樹木が変色したオレンジの森を通る。木々は伐採して土の中に埋め、再植林したというから大変な作業だったに違いない。

人間が住まなくなった廃墟には、オオカミやイノシシが跋扈するという。無人となった市の中心部の、市庁舎やホテル、高層住宅などが樹木におおわれ、あちこちに亀裂の入った道路の割れ目から、草や苔が繁茂している。線量が高いから、それを踏まないように歩けと注意される。

リューダさんが、26年前に住んでいたアパートが見つかったという。リューダさんは、事故の翌日に家族全員で着の身着のままキーウに強制避難させられて以来、初めてプリピャチを訪れたのだ。26年後の自宅の変わりように感無量で、同行したビデオジャーナリストの神保哲生さんのビデオカメラに向かって興奮気味に感想を語っていた。

17時45分、強制避難区域のパーリシュ村に住む、77歳の女性の家を訪問して話を聞いた。村を退去後に150人ほど戻ってきたが、生き残っているのは6人だけ。郵便局の人が毎月6日に届けてくれる年金で、週に1回来る行商から必要なものを買い、畑で作った野菜などを食べて生活しているという。部屋の壁には、額に入った家族の写真がたくさん張られていて、奥の部屋にはテレビが見えた。19時30分、宿泊施設の食堂に戻り夕食。

20日、8時に宿舎を出て食堂に向かう。濃い霧の中、17キロ離れた原発での仕事に向かう人々の姿が、木々の間からうっすらと見える。キーウなどの町から3000人ほどの原発労働者が来て、被曝をさけるため週に4日のローテーションでチョルノービリ地区に滞在しているという。

食堂を出発して、チョルノービリの西方向にあるオブルチ市に向かう。疫学検証センターに着いたのは11時15分。放射線防御の専門家や、非常事態省の地区担当者から話を聞く。ここでは、事故直後から内部被曝を防ぐための食料品の線量検査を行っている。

事故後数カ月は、牛乳は1キロあたり1万5000ベクレル、肉は6000ベクレル、この地区で頻繁に食べられているキノコ類は、なんと10万ベクレルの高濃度だったという。

今では、低線量に落ちているが、キノコに至ってはまだ7万6000ベクレル、ブルーベリーなども5200ベクレルと異常に高い。野生動物の肉も線量が高く、全体に森林地帯の汚染度は事故後26年たってもあまり落ちていない。つまり、野山の除染などというのは、全く不可能なのだ。

日本の御用学者たち

午後は、ナロジチ市に向かう。1986年当時の人口は3万人だったのが、2012年には1万1000人。廃屋となった住居が点在する街中の市民病院で、市長や女性院長、小児科医の話を聞く。居住者で病気の人は、今も増え続けていて、健常者は少ない。

事故当時18歳までの子どもだった人は1987人。そのうち日常生活が困難で、医療的な監視体制下にある人が1300人。それ以外の人でも、年に1、2回肺炎を起こすなど、完全に健康な人はほとんどいない。中でも38人が重い障がいを抱えていて、2012年の時点では13人の子どもが身障者認定されている。病院の近くに住む、そのうちの2家庭に案内してもらった。

スベトコ・ブラートくんは、8歳で小学1年生。生後4カ月に心臓手術をしたのを最初に、これまで5回手術を受けたといい、病名は多岐にわたる。これからも目と性器の手術の予定が入っているという。母親は原発事故当時18歳でナロジチ市で結婚し妊娠していたが、最初の子どもは生後2カ月目に心臓障がいで亡くなった。23歳と18歳の女の子もいるが、2人とも甲状腺障がいがあるというから、明らかに母親の被曝の影響である。

事故当時18歳で、立ち入り禁止区域の裁縫工場で働いていたリュドミラー・ユフチェンコさんは、1992年に最初の子を妊娠するが、7カ月の早産で亡くしている。

20歳になる長女と17歳の長男の2人とも生まれた時から脳障がいを抱えている。ユフチェンコさん自身も子宮がんが腎臓に転移し、乳がんも膀胱に転移して、腎不全の手術もし、4年間透析に通っている。

いずれも事故の影響だと認定され、年金が支給されているという。70歳の父親も2年前に脳溢血で倒れ、夫はアルコール依存症で飲んだくれていると聞いて啞然とした。喩えようもなく過酷で悲惨な状況を生きるユフチェンコさんの話は、涙なしで聞けなかった。

視察団からのお見舞いを浅田さんから涙ながらに受け取って、家の外まで見送ってくれたユフチェンコさんと別れ、17時30分、一行はキーウへ向かった。長くて辛い1日だった。

4月21日、ホテルを出て郊外の内分泌研究所に到着。会議室に通され、ミコラ・トロンコ所長から研究所の役割などについてレクチャーを受ける。ウクライナで被曝した子どもの数は100万人いるというが、そのうち1万3000人のデータをこの研究所が持っていると所長は話していた。

事故当時0歳から18歳の子どもの甲状腺がん手術は、1990年に64件だったのが、2010年には約700件と急増していて、まだ増え続けていると聞き愕然とした。

所長は2011年の9月に福島を訪れ、福島県立医大の山下俊一教授とも緊密な情報交換をしているという。福島ではソ連時代のウクライナとは違って情報は正確に伝わっている。子どもたちも日常的に海藻類などをたくさん食べているから、ヨードも十分に摂取していて、栄養状態もいい。

医療器具も充実しているし、政府や専門家が福島に住む36万人のスクリーニング調査をして監視体制をとっているから、ウクライナの子どもたちのような悲劇は起こらないだろうと強調していたが、これらの言葉に一行は啞然とした。

原発事故後の福島の実態は、いまだに隠蔽されていることが少なくない。スクリーニング情報さえも、当事者たちに正確に伝えられているとは言い難い。18日に訪問したキーウ市の放射線医学研究所でも、ほぼ同じようなことを言われたが、海外の放射線医療研究者までも、日本の原発御用学者たちの口車に乗せられているかと思うと、情けなくなった。

というよりも、電力会社や原発関連企業から多額の研究資金を提供されてきた日本の御用学者たちが、国際的な放射線医療研究者のネットワークの中枢に入り込み、自分たちに都合の良い情報を流し続けてきたのではないだろうか？その背後には国際的な何らかの力が働いているのは想像に難くないのだが、それがどういうものなのかなど疑問は尽きない。

原発依存を強化するなど断じて許しがたい

敷地内には非常事態省によって建てられた特別施設があり、そこでは甲状腺がんを発症した患者に、半減期が8日間と短いヨード131を投与して、がん細胞を駆逐するラジオ・ヨード治療を行っている。

われわれは、外部に放射線が漏れないように、鉛の扉で隔離された病室に案内された。3度の食事は小さな窓から差し入れられ、排泄物は鉛でコーティングされた下水管を通して直接地下に貯蔵されてから処理される。

看護師も含めて立ち入りが禁止されているという、鉛の扉で閉ざされた高放射線量の病室前で、同行した医師が扉を開け中に入ってもいいという仕草をした。大丈夫なのかなと一瞬躊躇したが、ビデオカメラを担いだ神保哲生さんを先頭に室内に入った。その途端、線量計の警告音がけたたましく鳴り響き、扉の前まで来た一行は、慌てて引き下がった。

ところが、中村敦夫さんは室内に入ったまま、神保さんが室内の2人の若者にインタビューする様子にカメラを向けながら聞き入っている。ぼくもビデオカメラを向け、その様子をデジカメでも撮影した。

室内の若者はいずれも30代で、2011年甲状腺がんを発症し、肺にまで転移しているという。そのうちの1人は、事故の時は8歳で、キーウから10キロくらい北の町に住んでいたという。チョルノービリからは、100キロ以上離れたところだから、なぜ被曝したのか因果関係はわからないというが、事故現場を行き来する車両が頻繁に通っていたから、その影響なのではないかと推測される。

なるほど、そういうこともあるのかと、目に見えない放射線の怖さを改めて認識させられた。

神保さんが本人の許諾を得て、線量計を喉に近づけたら、奥の1人は33マイクロシーベルト。それに驚いて、手前の青年の喉で測ったら、なんと130.6マイクロシーベルトで、年間にしたら1000ミリシーベルトを超える。毒をもって毒を制するというのか、この治療に後遺症が残らないのか心配になった。

14時、事故後プリピャチ市から1万6000人が集団避難してきた、キーウのトロエシナ地区の団地内にある259番小学校を訪ねる。そこで、日本にも何回か来たことがある、避難児童たちを組織したチェルボナカリーナ音楽団の演奏を聞かせてもらう。少年少女たちの合唱を聞き、これまでの視察で心に溜まった鬱屈が、清められた小一時間であった。

21日夜、空港に向かい、ウイーン経由で全員無事に成田に到着した。

チョルノービリ事故から26年たった2012年でも、石棺の補修作業のために毎日3000人の人たちが動員され、廃炉にその後何十年かかるかわからない。いや何百年かもしれない。原発から生まれた核廃棄物に至っては、その処理に何万年何十万年かかるかもわからない。被曝した人たちの悲劇も何世代続くか全く予測がつかない。

福島第一原発の事故処理費用は23兆円。廃炉予算も事故後40年で8兆円だから年間2000億円。毎日約6億円近くつぎ込まれていながら、約880トンあると推定されるデブリもいまだに1ミリ弱しか採取できていない現状で、あと25年で廃炉などできるはずもない。

さらに膨大な費用をつぎ込むことが予想され、被曝被害の拡大も危惧されているにもかかわらず、原発依存を強化するなど断じて許しがたいと言わざるを得ない。

