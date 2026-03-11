海が見える崖にいたら茶トラ猫が全力疾走で登ってきた！ 猫と眺める“絶景”は特別な思い出になりそう

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【！？】海が見える崖に登ったら、猫が全力疾走で迎えに来た件ｗｗｗ』という感動猫動画さんの動画です。

海が見える崖に登った投稿者の感動猫動画さん。

すると下の方から茶トラ猫が物凄い勢いで駆け上がって来る様子が見えます。

「ニャン」と鳴きながら投稿者さんのところへ一直線にやってきた猫ちゃんです。

景色を眺めていた猫ちゃんは振り返ると、崖の際の岩にもたれるようにゴロ〜ン。撫でるにはちょっと怖い位置です。

猫ちゃんが近付いてくれたので手を伸ばし撫でると、スリリッと体を擦り付けてさらに近くに来てくれました。

崖上を身軽に移動して辺りの様子を伺う猫ちゃん。

すごく絵になる光景です。

「ニャン」と鳴くとまた投稿者さんのところへ来てくれる猫ちゃん。

猫ちゃんをかたわらに、投稿者さんは崖からの景色をぐるりと見渡します。

来るときは1人で登った崖を、帰りは猫ちゃんと一緒に降りることになりそうです。

視聴者のコメント