SANKYOは、日頃より同社遊技機を楽しんでいるファンに向け、公式グッズ販売サイト「FEVER STORE(フィーバーストア)」をオープンした。



本サイトでは、SANKYOグループが製造・販売したパチンコ・パチスロ遊技機をモチーフに、デザイン性とクオリティにこだわったグッズを多数取り揃え、ファンに向けた新しい買い物のかたちを届ける。





今後は、新機種のリリースに合わせたグッズや季節ごとのグッズなどを展開し、毎月新商品の販売を予定。同社では、「既存のファンの皆様のみならず、未来の新規ファンの皆様にもお届けできるよう、“見るだけでも楽しい”グッズラインナップを目指してまいります」とコメントしている。





■SANKYOオフィシャルグッズラボ「FEVER STORE」

サービス名：FEVER STORE(フィーバーストア)

オープン日時：2026年3月10日(火)12：00

取扱商品：SANKYO・Bisty発売のパチンコ・パチスロ遊技機関連グッズ

(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課

(C)SUNRISE/VVV Committee

※商品画像はイメージ