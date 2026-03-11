SANKYO、オフィシャルグッズラボ「FEVER STORE」オープン！遊技機をモチーフとしたグッズが多数登場
SANKYOは、日頃より同社遊技機を楽しんでいるファンに向け、公式グッズ販売サイト「FEVER STORE(フィーバーストア)」をオープンした。
本サイトでは、SANKYOグループが製造・販売したパチンコ・パチスロ遊技機をモチーフに、デザイン性とクオリティにこだわったグッズを多数取り揃え、ファンに向けた新しい買い物のかたちを届ける。
今後は、新機種のリリースに合わせたグッズや季節ごとのグッズなどを展開し、毎月新商品の販売を予定。同社では、「既存のファンの皆様のみならず、未来の新規ファンの皆様にもお届けできるよう、“見るだけでも楽しい”グッズラインナップを目指してまいります」とコメントしている。
■SANKYOオフィシャルグッズラボ「FEVER STORE」
サービス名：FEVER STORE(フィーバーストア)
オープン日時：2026年3月10日(火)12：00
取扱商品：SANKYO・Bisty発売のパチンコ・パチスロ遊技機関連グッズ
