ハムスターは、「アケアカタイトータイトル春のセール2026」をPlayStation Storeとニンテンドーeショップにて3月11日から3月25日23時59分（日本時間）まで開催する。

本セールでは、プレイステーション 4およびNintendo Switch向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」のタイトルとして配信されているタイトーのタイトルが30％OFFで販売される。セール対象タイトルには、「アルペンスキー」、「ガンフロンティア」、「サンダーフォックス」など10タイトルがラインナップしている。

【アルペンスキー】【ガンフロンティア】【サンダーフォックス】【ダイノレックス】【デッドコネクション】【バイオレンスファイト】【ファイナルブロー】【フェアリーランドストーリー】【ミズバク大冒険】【メタルブラック】

(C) TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation