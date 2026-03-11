「アケアカタイトータイトル春のセール2026」開催。「アルペンスキー」「ガンフロンティア」など10タイトルが30％OFF
【アケアカタイトータイトル春のセール2026】 3月11日～3月25日23時59分（日本時間）
ハムスターは、「アケアカタイトータイトル春のセール2026」をPlayStation Storeとニンテンドーeショップにて3月11日から3月25日23時59分（日本時間）まで開催する。
本セールでは、プレイステーション 4およびNintendo Switch向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」のタイトルとして配信されているタイトーのタイトルが30％OFFで販売される。セール対象タイトルには、「アルペンスキー」、「ガンフロンティア」、「サンダーフォックス」など10タイトルがラインナップしている。【アルペンスキー】 【ガンフロンティア】 【サンダーフォックス】 【ダイノレックス】 【デッドコネクション】 【バイオレンスファイト】 【ファイナルブロー】 【フェアリーランドストーリー】 【ミズバク大冒険】 【メタルブラック】
