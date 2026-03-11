柳葉敏郎、「9割カット」もショート時代劇に感じた“余白”の魅力 コメント投稿も楽しみに「批判ありきの覚悟」
●秋田に通じる江戸庶民の人情
時代劇専門チャンネルを運営する日本映画放送とKDDIによる本格時代劇ショートドラマ『まめで四角でやわらかで』の各プラットフォームでの総再生数が3,500万回を突破した。主演の柳葉敏郎は、江戸の庶民の生活の機微を描いた作品に強く魅力を感じながら演じたという。
そんな今作で初めて挑んだ短尺ゆえの“余白”の面白さ、京都の撮影所で改めて感じた「人が汗をかいて作る」現場の熱、さらにはメイド・イン・ジャパンコンテンツの魅力まで語ってくれた――。
柳葉敏郎 撮影：蔦野裕
○あまりの短尺に「どこをチョイスしてやるんだろう?」
――ショートドラマというスタイルは初めてですよね。
「こんな作り方があるんだ」「こんな見せ方があるんだ」と思って、面白いなと感じました。初めての経験だったので、ある意味、挑戦でもあり、冒険でもあり、楽しみでもあり、不安でもありました。
――従来のテレビドラマや映画とは、やはり作り方も違うんですね。
原作自体も1編が短いお話なのですが、それよりもさらに半分ぐらいの内容なので、「どこをチョイスしてやるんだろう?」という楽しさがあります。俳優としては、どうしてもプラスアルファをしたいという思いもある。9割方カットされていますが(笑)、監督の構想にどれだけ忠実にいられるかという一方で、ちょっとその構想をいじってみたいな、という冒険もあるんです。
――様々な場所で作品が楽しまれることについては、どのように受け止めていますか?
感謝しかないですよ。働く場所が増えるんですから(笑)。それに、見てもらえる場所も増えるわけですから、こんなうれしいことはない。僕は芝居をする時は、共感だけではなく、批判もありきだと覚悟してやっていますから、(コメントが投稿されると)そこの楽しみもある。この歳になると、周りが何も言ってくれないことも多いですからね。
○実年齢よりは若返ったつもりで
――今回のオファーを受けた決め手は何だったのでしょうか?
脚本が三谷(昌登)さんなんですよ。彼と一緒に仕事ができることもあり、二つ返事でやらせてもらうことになりました。以前、朝ドラ(『ブギウギ』)でご一緒した時(※三谷はキャストとして出演)、彼がいなかったら僕は挫けていたと思います。空気を変えてくれる存在で、僕の中ではとっても大きかった。その感謝があったので、これで少し恩返しできたかなという思いもあります。
――今回は江戸庶民の暮らしを描いた作品ですが、演じてみて魅力を感じた部分はどこでしょうか?
心の豊かさですよね。冬は火鉢しかなくて寒いですが、心が温かくなっていくコミュニケーションがあるというのが、今にない良さ。日本特有の風習であり、文化であり、生活が、きっとご覧いただいた皆さんのところに届いているのかなという気がします。
――全話の中で、特に印象に残るエピソードは何ですか?
毎日楽しかったからなぁ…。「お盆」は、小野(武彦)さんの持つおおらかさとか、優しさに、ひたすらおんぶに抱っこでした。僕がやることは一個もなかったですね。
――小野さんとの共演といえば、『踊る大捜査線』を思い出します。
小野さんとは他にも、親子だったり兄弟だったり、しょっちゅうご一緒してるんですよ。安心感があって、ちょっと遠い親戚みたいな存在ですね。
――キャリアを重ねて、最近は若い主人公を見守るような役が多い印象です。今回はご自身が中心にいる、チャキチャキの江戸っ子役で新鮮さもありましたか?
僕は秋田出身で、多少訛ったりするところがあるけど、実際の江戸弁も、実は訛ってるんですよ。「ひ」が「し」になっちゃうとか。そういうのを現場で、ちょっとだけ主張させてもらったりもしましたね。
――時代劇のカツラをかぶると、少し若返った気持ちにもなりますか?
まあ、実年齢よりは若返ったつもりでやらなきゃいけないと思って演じましたね。「チャキチャキ」と言われると、ちょっとクエスチョンマークが付くんですけど(笑)。気持ちで少しでもポップな人間を演じられればと思ってやっていました。
――反響はいかがですか?
(秋田の)近所の仲間たちが「見た見た」と言いながら、「あそこもうちょっとなあ」とか言ってくれるんですよ(笑)。こっちが「こんなことやったんだけど、カットされちゃったんだよ」と言うと、「それは見たかったな」とかね。
――秋田の暮らしには、東京にはない人情があるんですね。
もちろんです。それがなかったら、田舎暮らしはしていませんから。
――今回の作品にも通じるところがありますね。
江戸時代の人たちは、そんなに外に目を向けていなかったと思うんですよ。小さなエリアの中でどうやって生活していくか。そこにある人と人との心の触れ合いが、この作品の軸になっていると思います。
――YouTubeのコメントでは「“チャンバラがない時代劇”で、庶民の暮らしに焦点を当てている点が新鮮」という声もあります。
まさしくそこが魅力ですよね。約3分しかないので、その奥に「こんなことがあったのかな」「何か微笑ましいことがあったのかな」「ちょっとつらいことがあったのかな」と、余白を想像できる楽しさもあります。
●京都にある“人の手で作っている”空気感
――京都での時代劇撮影は映画『仕掛人・藤枝梅安』(23年公開)以来とのことですが、いかがでしたか?
京都の撮影所って、ものすごく緊張感があるんですよね。“人の手で作っている”という空気。いかにも撮影現場という緊張感は、定期的に味わいたいなと思います。
――「京都のスタッフの皆さんの熱い情熱に触れ、私自身も改めて精進しなければと強く感じました」とコメントされていましたね。
現場で一つ一つ小さなことから、壮大なことまで、人が生で動いて、汗をかいている姿を見て、そう思いましたね。
照明さんなら照明さんの準備。セッティングだけじゃなくて、そこに至るまでの準備がある。美術さんで言ったら、大きなセットもあれば小さな小道具もある。そこに対して、自分の足で情報を得て、自分たちで作っていく。その姿を現場で目の当たりにできるんです。「これがモノづくりなんだな」と思いますね。
――京都の現場だからこそ、より感じるものなんですね。
特に感じますね。僕らの世代は間違いなくそこで育てられましたから。最近はこれが少なくなっていると感じているがゆえに、現場の大切さや感銘というものにつながっていると思います。
○「年表にないことができる」時代劇の魅力
――時代劇というジャンルの魅力は、どう捉えていますか?
年表にはないことができるんですから、とにかくチャレンジできる、冒険できることですよね。「こういうことあり得るよな」「こうだったかもしれないよね」と思いながら作る楽しさがある。見るほうも同じですよね。「そんなバカな」ってことでも、時代劇だからすーっと見られちゃう。
――想像が広がるジャンルですね。
面白いですよね。戦国も忍者も面白いけど、やっぱり庶民が一番いいな。ズッコケたり、ドジったり。人間って、そういうのがいいんですよ。
――近年、『SHOGUN 将軍』『侍タイムスリッパー』といった時代劇をはじめ、『国宝』のヒットがありましたし、ご自身も『ぽかぽか』(フジテレビ)で「投扇興」にハマっていますよね。
投扇興、やったことあります?
――いや、まだないんです。
ぜひやってみてください。面白いですから。単純なルールなんですけど、そこが魅力的なんです。
――なるほど(笑)。改めて、そういった“メイド・イン・ジャパン”のコンテンツが盛り上がっている印象がありますが、日本の伝統的なコンテンツの魅力をどう感じていますか?
日本って島国じゃないですか。今でこそ国際的な交流はありますが、やっぱり鎖国という時代によって、他の国にはない日本という国の特徴が、いろいろ生まれてきているんじゃないかなと思うんです。あまり多くの情報がない中で、自分たちが培って育んできた文化が、今につながっているんじゃないかなと。
――では最後に、これから今作を見られる方に向けて、見どころをお願いします。
何も考えないで見てください。ただ一つ言えるのは、きっとどの話の中にも、同じ気持ちになれるところがあります。とっても短いけど、人が思う何か、感じる何かがあるんです。
お母ちゃんに怒鳴られ、娘に鼻で笑われるけど、バカにしているわけじゃなくて、お父ちゃんとしてちょっと頼ってもらえる。まったく違う生き方をしてきた男同士の支え合いもある。そんな人の触れ合いが、いっぱいある気がします。
●柳葉敏郎1961年生まれ、秋田県出身。『愛しあってるかい!』、『29歳のクリスマス』、『踊る大捜査線』、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』、連続テレビ小説『ブギウギ』などヒット作品に次々と出演し、現在は地元・秋田県を拠点に活動しながら、映画、ドラマ、舞台、バラエティなど多方面で活躍を続けている。
本格時代劇ショートドラマ『まめで四角でやわらかで』作品公式YouTubeで配信中時代劇専門チャンネル公式YouTubeでは総集編(4話ごと)を配信中
●柳葉敏郎1961年生まれ、秋田県出身。『愛しあってるかい!』、『29歳のクリスマス』、『踊る大捜査線』、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』、連続テレビ小説『ブギウギ』などヒット作品に次々と出演し、現在は地元・秋田県を拠点に活動しながら、映画、ドラマ、舞台、バラエティなど多方面で活躍を続けている。
