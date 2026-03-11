3月5日から韓国・済州島で開催されているポーカーの大会「Triton ONE JEJU 2026」。俳優の田中圭（41）が参加していると、ポーカーマガジン「LightTHREE」の公式Xが写真付きで伝えた。

「LightTHREE」の投稿によると、田中が参加しているのはMystery Bountyと呼ばれるトーナメント形式。その参加費は日本円にしてなんと約80万円。写真の田中はグレーのパーカーに黒いキャップを目深に被っており、一見すると田中とは気づけなさそうな地味な雰囲気だ。

「田中さんといえば昨年4月、『週刊文春』によって永野芽郁さん（26）との不倫疑惑が報じられました。その約3カ月後の同年7月にはラスベガスで開催されたポーカーの世界大会『ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー』に出場していたと報じられました。1935人のエントリーのうち3位という好成績を収め、当時のレートで約1700万円という賞金も獲得したとのことです。

さらに同年8月にも『ヨーロピアン・ポーカー・ツアー』という世界3大ポーカー大会のひとつにも参加していると『LightTHREE』のXが伝えました。どうやらこの2カ月ほどは海外のポーカー大会に次々に出場していたようで、総額2000万円ほど稼いだそうです」（スポーツ紙記者）

今年2月には、田中はピアニストの清塚信也氏（43）のInstagramに登場。《舞台『#いのこりぐみ』圭と行ってきたよ〜^ ^》と綴られており、所属事務所の社長でもある小栗の主演舞台『いのこりぐみ』を見に行っていたようだが……。

「清塚さんのInstagramでの田中さんは以前より少しふっくらとした印象で、《田中圭太ったね》などといったコメントが相次ぎ、体形の変化が指摘されることとなりました。

不倫疑惑以降、実は田中さんにはナレーションの仕事での復帰が計画されていたそうです。それも、“いまは役者として万全の状態でカメラの前に立てる状況ではないから”というのが理由のひとつだったとか。しかし結局、ナレーションの仕事の具体的な進行状況は聞こえてきません。進捗が滞っているのかもしれませんし、場合によっては立ち消えになっている可能性も。そのほかにオファーがあるとも聞きませんし、表舞台からは完全に遠ざかっている状況です」（制作関係者）

今は俳優ではなくポーカーに“オールイン”しているということかーー。