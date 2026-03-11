リスク選好の円売り広がる 豪ドル円36年ぶり113円突入、ユーロ円184円回復 リスク選好の円売り広がる 豪ドル円36年ぶり113円突入、ユーロ円184円回復

IEA報道を受けNY原油先物が下落。市場心理が改善しており、リスク選好の円売りが広がっている。



IEA報道を受けNY原油先物が下落。市場心理が改善しており、リスク選好の円売りが広がっている。



ユーロ円は184円大台を回復、ポンド円は212.80円まで急伸。3月利上げ観測も相まって豪ドル円は1990年以来36年ぶりに113円の大台に突入。ドル円は158.30円まで上昇。



国際エネルギー機関（IEA）が米イラン戦争によって急騰した原油価格を抑えるため、史上最大規模の石油備蓄放出を提案したとWSJが報じている。今回の放出量は2022年のロシア-ウクライナ戦争時の1億8200万バレルを上回る見込み。



3月の豪利上げ確率が60%台まで急上昇。豪中銀副総裁はきのう、原油高騰により豪インフレは2月に予測した数値を上回る見通しだと語り、断固たる措置取らなければ有害な高インフレにつながると指摘。タカ派姿勢を一段と強めた。

