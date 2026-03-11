通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間8％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.33 8.02 7.39 8.03
1MO 9.04 7.09 8.05 7.67
3MO 9.29 6.81 8.39 7.67
6MO 9.43 6.82 8.60 7.77
9MO 9.55 6.95 8.75 7.94
1YR 9.50 7.02 8.82 7.95
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.89 12.02 8.39
1MO 8.61 10.56 7.93
3MO 9.04 10.15 7.75
6MO 9.32 10.06 7.86
9MO 9.47 10.14 8.01
1YR 9.49 10.04 8.02
東京時間10:42現在 参考値
値動きの落ち着きが期待され、ドル円の短期ボラはそれほど高くない水準
