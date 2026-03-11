　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.33　8.02　7.39　8.03
1MO　9.04　7.09　8.05　7.67
3MO　9.29　6.81　8.39　7.67
6MO　9.43　6.82　8.60　7.77
9MO　9.55　6.95　8.75　7.94
1YR　9.50　7.02　8.82　7.95

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.89　12.02　8.39
1MO　8.61　10.56　7.93
3MO　9.04　10.15　7.75
6MO　9.32　10.06　7.86
9MO　9.47　10.14　8.01
1YR　9.49　10.04　8.02
東京時間10:42現在　参考値

値動きの落ち着きが期待され、ドル円の短期ボラはそれほど高くない水準