はかり不要！材料3つで作れる「チョコテリーヌ」が濃厚美味

濃厚美味「チョコテリーヌ」が材料3つで作れる

チョコレート、生クリーム、卵の材料3つで簡単に作れるチョコテリーヌをご紹介します。

材料3つでチョコテリーヌ

ボウルに、チョコレートを割り入れ、温めた生クリームを加えてチョコレートを溶かし混ぜます。ここに卵も加えて混ぜます。





2.湯煎で焼く

160度で予熱して30分湯煎焼きすればできあがり。





混ぜて焼くだけなので簡単

少ない材料で混ぜて焼くだけなので手軽。粗熱が取れたら、冷蔵庫で冷やしましょう。しっとりと冷えたチョコテリーヌは一度食べたらハマる味です。

簡単でおいしい！と嬉しい声多数

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「凄く簡単でおいしくて感激！ひとりでもぺろっと食べられそうなくらいです」「作る時に計ったり、手間がかかったり、コツがいる…なんて心配がなくて簡単、時短でおいしくできました」「お手軽で工程も簡単でしかもおいしい！これも三拍子で最高」など、嬉しい声がたくさん届いています。





材料3つで作れるチョコテリーヌをご紹介しました。つくれぽでも人気ですよ。生クリームも200ml使い切りなので、中途半端に余ってしまうこともありません。ぜひ、作ってみてください。（TEXT：若子みな美）