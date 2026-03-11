78歳・柏木由紀子、手編みセーターまとったお出かけコーデを披露「春色のセーターが春の景色に似合いますね」「おしゃれ」
俳優の柏木由紀子（78）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。自身で手編みしたセーターをまとったお出かけコーデを披露した。
【写真】「春の景色に似合いますね」「おしゃれ」手編みセーターをまとった柏木由紀子のお出かけコーデ
柏木は「手編みのセーターを着てお出かけしたのは蔵前神社さん」と、春らしい鮮やかなピンク色のセーターをまとった最新ショットを投稿。「イエロー、ピンク、そして空のブルー。春の色彩を体いっぱい感じた瞬間でした」と、自然が織りなすコントラストに感動した様子を報告した。
また、「ワンちゃん連れOKの神社だそうです。元犬の像も」と、愛犬家としても知られる柏木らしい視点で現地の魅力を伝えた。
コメント欄には「春色のセーターが春の景色に似合いますね」「おしゃれ」「素敵過ぎる」「とても綺麗」「美しい」などの声が寄せられている。
