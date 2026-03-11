『遊戯王』米国ホワイトハウスの投稿動画に注意 アニメ映像の使用に「許諾した事実もございません」
アメリカのホワイトハウスが6日に投稿した動画について、アニメ『遊戯王』公式Xは「権利者の許諾なく使用されている」と報告した。
【動画】『遊戯王』『ドラゴンボール』の映像無断使用…ホワイトハウスの問題映像
騒動になった動画は、ホワイトハウスの公式Xにて投稿されたもので、さまざまな映画やゲーム、アニメ映像とあわせて現実世界の爆撃映像を組み合わせた内容となっていた。
これを受け、遊戯王の公式Xでは「米国ホワイトハウスの公式Xアカウントにおいて、アニメ「遊☆戯☆王」シリーズの映像が、権利者の許諾なく使用されている投稿が確認されました」とし、「本件については、原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、当該知的財産の使用を許諾した事実もございません」と注意した。
