お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が10日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）と出演。3月末で終了する同時間帯の裏番組、ニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」の後番組について言及した。

ニッポン放送は9日の会見で星野源の後任にロックバンド、サカナクションの山口一郎（45）がパーソナリティーに就任する「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」が4月からスタートすると発表した。

太田は「サカナクション！ 火曜日ね」と前置きした上で「俺ね、この間、それこそサンドの（ラジオ番組）行った時に、LF（ニッポン放送）の（檜原麻希）社長と喫煙所で話して」と切り出した。太田は2月28日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演している。

太田は「その時に、いろいろうわさ…サカナクションでしょ？ って聞いたら『どうでしょう？』って。あのアマ！ 図星だと思ったんだろうな、きっと」と檜原社長との会話を振り返った。

太田は妻の太田光代がサカナクションのファンだと明かし「ラジオ始めるから、社長喜んじゃって。こっちは戦々恐々なんだよ！ って。この間、カラオケ行ったら、ずっとサカナクション、よく歌えるなと思うんだけど」と語った。

先週の放送でも檜原社長との会話について言及していた。太田が「いろいろ探り入れたんだよ、星野源ちゃん。今やってる源ちゃん終わるでしょ？ 社長、次誰ですか？ なんて言って」と後任パーソナリティーについて社長に直接尋ねたという。檜原社長が「さあ〜誰でしょうね〜」とはぐらかすと、太田が「誰なんですか？ って俺いろんな名前挙げて。何となくこの人になるんじゃないかって、この人？ この人？ って」と重ねて質問。「言わないから教えろよとか言いながら。『お楽しみに！』なんて言われちゃってさ」と状況を説明していた。