4月29日に全国公開される、仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』の新場面写真が公開された。

本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7%）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』（テレビ朝日系）の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された、大人が楽しめる超能力アクション大作となる。

公開された場面写真では、氷川誠（要潤）と津上翔一（賀集利樹）が何やら深刻な表情を浮かべるカットをはじめ、銃をかまえる小沢澄子（藤田瞳子）とかつての同僚であった北條透（山崎潤）、事件現場に訪れた小沢澄子と尾室隆弘（柴田明良）、「レストランアギト」で食事を楽しむ美杉義彦（升毅）、風谷真魚（秋山莉奈）、美杉太一（田辺季正）らの姿が。また特殊強化装甲服「G7」を装着した氷川や、かつて氷川や翔一らと共闘した過去のある木野（樋口隆則）も登場している。

そして、街を混乱に陥れる超能力者たちのカットも到着。真っ赤なドレスに身を包んだルージュ（岩永洋昭）や、奇妙なエプロン姿の鬼頭（鈴之助）、卓球のラケットを構える渋川（青島心）や、ツートーンへアスタイルの速見（金田哲）など、謎に包まれたキャラクターたちの個性溢れるカットの数々も確認できる。

あわせて、特典付きムビチケカードの発売情報も発表。上映劇場、メイジャー、MOVIE WALKER STORE、アニメイトにて、B5ビジュアルシート付きムビチケカードを3月13日より販売。さらに、アニメイトおよびローチケでは、バンドル商品付き前売券の販売も予定されている。（文＝リアルサウンド編集部）