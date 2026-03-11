【B1第25節 見どころ】6連勝中の広島はさらなる加速へ…琉球vs三河の好カードは日本代表コーチが激突

3月11日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第25節が開催。前節、越谷アルファーズをホームで連破した広島ドラゴンフライズは連勝を6に伸ばした。現在は西地区5位に位置しているが、3月は自軍よりも下位チームとの対戦が続き、上位進出へさらに白星を積み上げる絶好の機会だ。

今節は広島サンプラザホールで横浜ビー・コルセアーズと対峙する。両チームは昨年10月に行われた第6節以来の対戦。前回は広島がアウェーで94-79の快勝を収めている。広島としては、連勝中の勢いのまま自慢のオフェンス力を発揮したいところ。クリストファー・スミスは前回の横浜BC戦で29得点、前節も2試合で計49得点の活躍を見せているだけに、今節も大きな期待がかかる。山崎稜、三谷桂司朗といった日本人選手の機動力が生きれば、攻撃だけでなく守備でも優位に立つことができるだろう。

対する横浜BCも負けられない。広島へのリベンジに加え、前節は2日間で約2万5000人の観衆が集まった横浜アリーナで手痛い2連敗。前節からディフェンスの修正が最優先課題となる。チーム一丸となってリバウンド、ルーズボールへの執着心を高め、守備から連動性のあるオフェンスへとつなげたい。強靭なフィジカルを持つ相手のインサイド陣に対抗するには、ケーレブ・ターズースキーの出来が勝敗を大きく左右する。

西地区では2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズが長崎ヴェルカを1勝差まで追い詰めている。今節はIGアリーナを舞台に名古屋ダービーが開催。名古屋Dは一戦必勝でファイティングイーグルス名古屋を退け、首位奪取への勢いをつけたい。今シーズンの対戦では1勝2敗でFE名古屋がリード。いずれも1ケタ点差で決着がついているため、今節も勝負どころでのプレー精度、判断力が明暗を分ける。名古屋Dの注目は司令塔の齋藤拓実。前節のGAME2で23点差をひっくり返す立役者となった背番号2が、引き続きチームを勝利へ導けるか。

滋賀ダイハツアリーナでは、西地区11位の滋賀レイクスと東地区6位の仙台89ERSが対戦。第6節の顔合わせでは3点差で滋賀に軍配が上がったため、今節も熱戦が期待される。両軍のオフェンスをけん引するザック・オーガストとジャレット・カルバーのマッチアップは見逃せない。アジア特別枠で母国の代表戦士でもある游艾竽とセルジオ・エルダーウィッチによる対決も見ものだ。ホームの滋賀では、古巣を迎え撃つ岡田泰希の活躍にも注目したい。

沖縄サントリーアリーナでも注目の一戦が開催。28勝13敗同士の琉球ゴールデンキングスとシーホース三河が激突する。今シーズン1勝2敗で三河に負け越している琉球はホームで白星必須。ダバンテ・ガードナー、西田優大といった相手のキーマンをしっかり封じ、常に先手を打って試合を優位に進めたい。日本代表のヘッドコーチに就任した琉球の桶谷大HC、代表のアシスタントコーチに就任した三河のライアン・リッチマンHCによる戦術の駆け引きにも大きな注目が集まる。

B1リーグ戦の第25節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。昨シーズンに待望のB1デビューを果たした渡邊雄太（千葉ジェッツ）は、遂に節目の1000得点が間近に。今シーズン平均2ケタ得点を挙げている渡邊にとっては十分に射程圏内の7得点で達成となる。琉球ゴールデンキングスとシーホース三河の対戦では、西田優大（三河）が出場を果たすと300試合出場を達成、ヴィック・ロー（琉球）が3000得点達成まで残り5得点と、両チームの主力選手が記録達成の瞬間を迎えそうだ。

◆■B1第25節試合日程

・レバンガ北海道 vs サンロッカーズ渋谷（＠北海きたえーる）



3月11日（水）19時05分～

・宇都宮ブレックス vs 茨城ロボッツ（＠ブレックスアリーナ宇都宮）



3月11日（水）19時05分～

・越谷アルファーズ vs 富山グラウジーズ（＠越谷市立総合体育館）



3月11日（水）19時05分～

・千葉ジェッツ vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠LaLa arena TOKYO-BAY）



3月11日（水）19時05分～

・アルバルク東京 vs アルティーリ千葉（＠TOYOTA ARENA TOKYO）



3月11日（水）19時05分～

・川崎ブレイブサンダース vs 群馬クレインサンダーズ（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）



3月11日（水）19時05分～

・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs ファイティングイーグルス名古屋（＠IGアリーナ）



3月11日（水）19時05分～

・滋賀レイクス vs 仙台89ERS（＠滋賀ダイハツアリーナ）



3月11日（水）19時05分～

・京都ハンナリーズ vs 長崎ヴェルカ（＠京都市体育館）



3月11日（水）19時05分～

・島根スサノオマジック vs 大阪エヴェッサ（＠カミアリーナ）



3月11日（水）19時05分～

・広島ドラゴンフライズ vs 横浜ビー・コルセアーズ（＠広島サンプラザホール）



3月11日（水）19時05分～

・佐賀バルーナーズ vs 三遠ネオフェニックス（＠SAGAアリーナ）



3月11日（水）19時05分～

・琉球ゴールデンキングス vs シーホース三河（＠沖縄サントリーアリーナ）



3月11日（水）19時35分～