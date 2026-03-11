ディーン・フジオカが主演を務める映画『Orang Ikan（原題）』が、『オラン・イカン』の邦題で5月22日よりシネマート新宿、池袋シネマ・ロサほかで全国公開されることが決定した。

Netflixの東南アジア全域で首位を独占し、ホラー映画に特化したアメリカ発のサブスクサービスShudderで初登場第1位を記録した本作は、第二次大戦下、インドネシア近海の無人島で繰り広げられる人類vs半魚人のクリーチャーホラー。シンガポールの映画監督エリック・クーがプロデューサーを務め、インドネシアとシンガポールを拠点に活動し、『バッファロー・ボーイズ』などを手がけたマイク・ウィルアンが監督を務めた。

ディーンは英語を話せない脱出兵・斎藤役を演じ、『オール・クリーチャーズ・グレート・アンド・スモール』『ザ・ダレルズ』などで知られるカラム・ウッドハウスが共演した。さらに、本作のクリーチャーは、あえて生身の人間が演じるスーツ方式を採用。『ジュラシック・ワールド』などを手がけた特殊効果クリエイター、アラン・ホルトがデザインし、『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』でキングギドラの一つの首を演じたアラン・マクソンがクリーチャーを演じた。

舞台は第二次大戦末期の1944年。日本軍の捕虜移送船が連合軍の攻撃で沈没し、日本兵の斎藤（ディーン・フジオカ）と英軍捕虜ブロンソン（カラム・ウッドハウス）は鎖で繋がれたまま無人島へ漂着する。互いに敵意を向けて争う2人だったが、島にはマレー神話の怪物“半魚人”オラン・イカンが潜んでいた。生存のため協力し始めるも、他の日本兵らが現れ、惨劇が拡大。洞窟で怪物の巣と胎児を発見し、破壊を巡って対立する中、母体の激しい復讐が始まる。

国籍も言葉も異なる男たちを狙う半魚人オラン・イカンは、強靭な肉体と知性を備えた熟練のハンターとして獲物を追い詰める。男たちは反発しながらも、生き抜こうとする本能に突き動かされ、壮絶なアクションを繰り広げ、武士道を胸に秘めた日本兵の斎藤は研ぎ澄まされた剣技で戦い、血気盛んな捕虜ブロンソンは瞬発力を武器にストリートファイトで応戦する。また、三者三様の戦い方が交錯する中、アウトローとして生きざるを得ない男たちの葛藤や、日本兵とオラン・イカンの間に芽生える奇妙な共鳴も描かれる。

（文＝リアルサウンド編集部）