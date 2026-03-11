「フィルジルのシャツをどれだけ引っ張っていたか」敵地でガラタサライに敗れたリバプール。スロット監督はジャッジに不満露わ「最も腹立たしいのは...」【CL】

「フィルジルのシャツをどれだけ引っ張っていたか」敵地でガラタサライに敗れたリバプール。スロット監督はジャッジに不満露わ「最も腹立たしいのは...」【CL】