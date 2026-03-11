雑誌『anan』の公式SNSで、3月11日発売の『anan』2487号の表紙を飾る、SixTONESの松村北斗と森本慎太郎の中吊り広告ビジュアルが公開され、注目を集めている。

【画像】松村北斗＆森本慎太郎『anan』中吊り＆表紙ビジュアル

■松村北斗＆森本慎太郎、オールブラックコーデの肩組みショット

公開された中吊り広告では、オールブラックコーデの松村と森本が登場。

松村は、やわらかくカールしたヘアスタイル。ノーカラージャケットに、首元にアクセサリーを重ね、穏やかな微笑みを浮かべている。

一方の森本は、艶やかな黒髪をラフに流したヘアスタイルにブラックジャケットを合わせたクールな装い。こちらへ手を差し伸べるようなポーズで落ち着いた大人の雰囲気を漂わせている。

森本が松村の肩を組み、寄り添うような自然な距離感が印象的で、ふたりの関係性が伝わるカットとなっている。

投稿では、「青春感溢れる悪友とクールで危険な男を演じる #俳優MODE なバディグラビアをお見逃しなく」と中面の内容も紹介も。

ファンからは「ほくしん尊い」「カッコよすぎる」「アングル最高」「ほっくんになりたい」「慎ちゃん顎のライン綺麗」「とんでもないビジュきた」「良すぎて頭抱える」といった声が寄せられている。

■『私立バカレア高校』を彷彿とさせる表紙ビジュアル

なお、表紙ビジュアルでもブラックコーデで統一したスタイリングのふたりが寄り添う姿を披露。俳優として高い評価を集めるふたりの、原点ともいえる『私立バカレア高校』を彷彿とさせる世界観が描かれている。