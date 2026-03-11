張本美和が8位、早田ひなが9位、伊藤美誠が10位で3選手がトップ10を維持 上位は中国勢が独占で変動なし｜卓球女子世界ランキング（2026年第11週）
国際卓球連盟（ITTF）は9日、2026年第11週の世界ランキングを発表した。
■日本女子は計13人がトップ100入り
女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの8位をキープ。早田ひな（日本生命）が9位、伊藤美誠（スターツ）が10位に入り、3選手がトップ10を維持している。
なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、ランキング上位は今週も変動はなかった。
橋本帆乃香（デンソーポラリス）、大藤沙月（ミキハウス）も順位は変わらず、それぞれ12位、13位。長粼美柚（木下アビエル神奈川）も16位をキープしている。
このほか、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は前週と変わらず21位。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）も23位を維持した。
横井咲桜（ミキハウス）は変動なしの28位。平野美宇（木下グループ）は34位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は1つランクを下げて36位。赤江夏星（日本生命）は43位をキープしている。
また、出澤杏佳（レゾナック）は1ランク下げたものの92位。日本女子は計13選手がトップ100入りを果たした。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年3月9日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
8位 （-）：張本美和
9位（-）：早田ひな
10位 （-）：伊藤美誠
12位（-）：橋本帆乃香
13位（-）：大藤沙月
16位（-）：長粼美柚
21位（-）：佐藤瞳
23位（-）：木原美悠
28位（-）：横井咲桜
34位（-）：平野美宇
36位（↓ 35位）：芝田沙季
43位（-）：赤江夏星
92位（↓ 91位）：出澤杏佳