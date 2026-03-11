国際卓球連盟（ITTF）は9日、2026年第11週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は計13人がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの8位をキープ。早田ひな（日本生命）が9位、伊藤美誠（スターツ）が10位に入り、3選手がトップ10を維持している。

なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、ランキング上位は今週も変動はなかった。

橋本帆乃香（デンソーポラリス）、大藤沙月（ミキハウス）も順位は変わらず、それぞれ12位、13位。長粼美柚（木下アビエル神奈川）も16位をキープしている。

このほか、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は前週と変わらず21位。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）も23位を維持した。

横井咲桜（ミキハウス）は変動なしの28位。平野美宇（木下グループ）は34位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は1つランクを下げて36位。赤江夏星（日本生命）は43位をキープしている。

また、出澤杏佳（レゾナック）は1ランク下げたものの92位。日本女子は計13選手がトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年3月9日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

8位 （-）：張本美和

9位（-）：早田ひな

10位 （-）：伊藤美誠

12位（-）：橋本帆乃香

13位（-）：大藤沙月

16位（-）：長粼美柚

21位（-）：佐藤瞳

23位（-）：木原美悠

28位（-）：横井咲桜

34位（-）：平野美宇

36位（↓ 35位）：芝田沙季

43位（-）：赤江夏星

92位（↓ 91位）：出澤杏佳