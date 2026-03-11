11日11時現在の日経平均株価は前日比1153.34円（2.13％）高の5万5401.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1394、値下がりは156、変わらずは39と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を272.75円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が235.05円、フジクラ <5803>が59.83円、住友電 <5802>が29.55円、東エレク <8035>が27.07円と続く。



マイナス寄与度は5.41円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、オリンパス <7733>が4.81円、富士通 <6702>が2.74円、リクルート <6098>が2.71円、ＮＥＣ <6701>が2.31円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、その他製品、海運、ガラス・土石、電気・ガス、情報・通信と続いている。



※11時0分6秒時点



株探ニュース

