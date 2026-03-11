張本智和が5位、松島輝空は8位でトップ10維持 1位王楚欽、2位モーレゴード、3位林詩棟で上位陣も変動なし｜卓球男子世界ランキング（2026年第11週）
国際卓球連盟（ITTF）は9日、2026年第11週の世界ランキングを発表した。
■TOP100入り日本勢は11選手
男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が先週と変わらず、日本勢トップの5位をキープ。また、松島輝空（木下グループ）も8位につけ、2人が引き続きトップ10入りを維持している。
ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位に入り、3位に林詩棟（中国）が続いている。
その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が20位をキープ。宇田幸矢（協和キリン）は29位、篠塚大登（愛知工業大）は33位で、それぞれ変動はなかった。
田中佑汰（金沢ポート）は35位で先週から変わらず。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は3ランクダウンの60位、吉山僚一（日本大）も3ランク下げて61位となった。茺田一輝（早稲田大）は4ランクアップの62位、及川瑞基（岡山リベッツ）は1ランク下げて72位となっている。
また、坂井雄飛（愛知工業大）は99位を維持しており、今週は日本勢から11選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年3月9日更新）
■トップ100以内の日本男子選手ランキング
5位 （-）：張本智和
8位 （-）：松島輝空
20位（-）：戸上隼輔
29位（-）：宇田幸矢
33位（-）：篠塚大登
35位（-）：田中佑汰
60位（↓ 57位）：吉村和弘
61位（↓ 58位）：吉山僚一
62位（↑ 63位）：茺田一輝
72位（↓ 71位）：及川瑞基
99位（-）：坂井雄飛