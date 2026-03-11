国際卓球連盟（ITTF）は9日、2026年第11週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は11選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が先週と変わらず、日本勢トップの5位をキープ。また、松島輝空（木下グループ）も8位につけ、2人が引き続きトップ10入りを維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位に入り、3位に林詩棟（中国）が続いている。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が20位をキープ。宇田幸矢（協和キリン）は29位、篠塚大登（愛知工業大）は33位で、それぞれ変動はなかった。

田中佑汰（金沢ポート）は35位で先週から変わらず。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は3ランクダウンの60位、吉山僚一（日本大）も3ランク下げて61位となった。茺田一輝（早稲田大）は4ランクアップの62位、及川瑞基（岡山リベッツ）は1ランク下げて72位となっている。

また、坂井雄飛（愛知工業大）は99位を維持しており、今週は日本勢から11選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年3月9日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

5位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

20位（-）：戸上隼輔

29位（-）：宇田幸矢

33位（-）：篠塚大登

35位（-）：田中佑汰

60位（↓ 57位）：吉村和弘

61位（↓ 58位）：吉山僚一

62位（↑ 63位）：茺田一輝

72位（↓ 71位）：及川瑞基

99位（-）：坂井雄飛