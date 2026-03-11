お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が、10日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。大物芸人のエピソードを披露した。

今年1月に結婚と第1子誕生を発表したケンコバに対し、同番組で結婚式の予定を聞いたジュニア。ケンコバは、妻がリゾートウエディングを希望していることを明かしたが、そこから話題は結婚式での体験談に。

ジュニアは「コメントが凄い人がいるやん。きよし師匠が凄いやろ」と、タレント・西川きよしの名前を挙げた。「“このたびはおめでとうございます、ケンジさん、ユカリさん、あ、違うんですか？”言うて、ずーっと名前を間違い続ける」といい、「らしからぬ、だからかめっちゃウケるらしい」と「一説には、ホンマに間違ってるんちゃうかって言われてるけど」と笑わせた。

さらに「あと、たけしさん」とジュニア。「運転手のゾマホンが手紙を読むねん。“すみません、このたびうちのビートたけしが忙しくて、代わりに私が代弁させていただきます、末永くお幸せに”って言うて、カメラがパンしたらたけしさんが寝てる」と、タレント・ビートたけしが寝そべっている姿を再現しながら、「それでドカーンってウケるねん」と語っていた。