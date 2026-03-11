ＮＨＫドラマ「テミスの不確かな法廷」は１０日、最終回を迎えた。前週は安堂（松山ケンイチ）の父で最高検察庁次長検事の結城（小木茂光）が殺害されたが、最終回では冒頭からその意外な犯人が明らかになった。

前週、衝撃を呼んだ結城の殺害。結城は、発達障害を抱える安堂の主治医・山路（和久井映見）に「話したいことがある」と言ってホテルのロビーに呼び出すも、そのホテルの駐車場で何者かに殺害されてしまった。

最終回の冒頭、あっさりと結城殺害の犯人が自首。それが、結城の忠実な部下・前田だった。結城殺害を報じるテレビニュースでは「仕事上で口論となり、相手を突き飛ばしたと供述している」などと説明された。

だが、詳細は古川（山崎樹範）ら検察官にも降りて来ず、かん口令が敷かれている模様。前田についても「エリートで将来の幹部候補生だから結城さんの下についた。それなのになんで…」と呆然。

結城は前橋一家殺害事件に関わり、冤罪が確実となったこの事件の核心を知っていた。それが公にならないよう、前田がもっと大きな力によって結城の口封じを命じられた、という見方もできそうだが…。

ネットでも結城殺害犯人が前田だったことに「部下じゃなくてもっと黒幕がいそうな状態」「衝撃的な最終回の始まり方」「やっぱり口封じだよね。あの部下も誰かに利用されたのかな」「えぇ…犯人は部下？あんなところで口論に？」「本当に部下との喧嘩なのか？」など驚きの声が上がっていた。